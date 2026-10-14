Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la apertura del III Congreso Internacional de Ciencias Forenses y de la II Conferencia Federal de Policía Científica, que se desarrolla en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

Se trata de un congreso académico e internacional, organizado por la Policía de Entre Ríos junto al Ministerio de Seguridad y Justicia, que se desarrolla por tercer año consecutivo en la capital entrerriana. El encuentro reúne a especialistas, peritos, investigadores, docentes y delegaciones de España, Canadá, México, Colombia, Ecuador, Chile y Paraguay, además de profesionales de distintas provincias argentinas.

Durante el acto de apertura, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y autoridades de las fuerzas, el mandatario destacó que la realización del encuentro posiciona a Entre Ríos como una provincia referente en investigación criminal. Asimismo, repasó las prioridades institucionales fijadas para la fuerza de seguridad provincial y la importancia del desarrollo científico en la lucha contra el delito.

"Desde que llegamos al gobierno nos propusimos tres objetivos para nuestra policía: más presencia territorial, más profesionalización y más tecnología. En Entre Ríos tenemos una de las mejores policías del país y lo digo siempre con enorme orgullo", aseveró Frigerio.

En su mensaje, el gobernador también hizo hincapié en el rol que desempeñan los peritajes y el análisis de evidencia dentro del proceso de administración de justicia. "Podemos tener la mejor policía, detener a un delincuente, hacer un gran operativo, pero si después no somos capaces de reunir las pruebas necesarias para que la justicia actúe, todo ese esfuerzo puede terminar siendo insuficiente. Por eso, las ciencias forenses tienen un papel cada vez más importante en la seguridad de nuestra sociedad, porque detrás de cada investigación hay un trabajo que muchas veces la gente no ve. Una prueba bien obtenida, preservada y analizada puede ser decisiva para condenar a un delincuente y también para evitar que una persona inocente sea condenada injustamente", subrayó el mandatario.

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, resaltó la magnitud del evento y la excelencia académica de la fuerza provincial en la disciplina criminalística. "Hay disertantes de distintos lugares del mundo, referentes institucionales de todas las policías del país, es un hecho trascendente. Nosotros nos encontramos en los más altos escalones de lo que hace a investigación criminal y de ciencia forense, ya que hemos sido referentes para otras policías de investigación que nos piden colaboración. Además, somos una policía que investiga y que diseña material académico. Contamos con el respaldo académico que nos brinda la Universidad Autónoma de Entre Ríos con las carreras de Licenciatura en Criminalística y Accidentología Vial, lo que nos nutre de recurso humano calificado", remarcó González.

En tanto, el director de la Policía Científica de Entre Ríos, Ricardo Galiussi, valoró la proyección internacional de la jornada y el intercambio con instituciones formativas. "Es un evento académico, un congreso internacional de ciencia forense que está abierto al público en general. Nos acompañan universidades de distintas provincias como la de Aconcagua y del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (Iupfa), además de una delegación de la Universidad de Asunción del Paraguay con 25 asistentes que vinieron a participar. Y es la segunda vez que esta institución académica apuesta a venir a la provincia para formar parte de este espacio de actualización", concluyó el funcionario.

El programa de las jornadas contempla 14 disertaciones y seis talleres especializados, orientados al intercambio de conocimientos, la capacitación y la innovación tecnológica aplicada a la investigación criminal. También se realiza la Expo Forense 2026, con la participación de más de 20 empresas nacionales e internacionales que presentan equipamiento, instrumental y nuevas tecnologías vinculadas a las ciencias forenses.

Asimismo, se exhiben elementos adquiridos por la Policía de Entre Ríos para fortalecer el trabajo de la Policía Científica en toda la provincia, entre ellos torres de iluminación, maletines para el levantamiento de rastros, luces forenses, cámaras fotográficas y odómetros.