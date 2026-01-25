Entre el 26 y el 30 de enero, empresas de la provincia de Entre Ríos participarán en la 31ª edición de Gulfood 2026, considerada la feria más importante de la industria de alimentos y bebidas de Medio Oriente y África. El evento se llevará a cabo en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y reunirá a los principales actores del sector a nivel internacional.

Este encuentro anual se ha consolidado, a lo largo de los años, como uno de los espacios de mayor relevancia global para la industria alimentaria. Gulfood funciona como un punto de encuentro estratégico para empresas que buscan fortalecer su posicionamiento, ampliar su red de contactos y expandir su comercialización, no solo en los mercados de Medio Oriente y África, sino también en otros destinos del comercio internacional. Su alcance y convocatoria la convierten en una referencia obligada para el sector.

En este contexto, Gulfood 2026 se posiciona como una plataforma clave para la generación de negocios y como una de las principales puertas de acceso al mercado del Golfo Pérsico. En esta edición, Argentina contará con un pabellón nacional de más de 1.100 metros cuadrados, que estará distribuido en los sectores Pulses & Grains y World Food dentro de Dubai Expo City, y en los sectores Beverages, Lácteos y Startups en el Dubai World Trade Centre.

La provincia de Entre Ríos tendrá una destacada representación a través de las empresas Entrenuts, La Sibila, Granja Tres Arroyos, Las Camelias, Calisa/Grupo Motta, Noelma, Fepasa, Soychú y Frigorífico Alberdi. Durante los días de la feria, estas firmas desarrollarán una intensa agenda de reuniones comerciales y participarán activamente en distintas instancias de networking y capacitación. Estas actividades estarán orientadas a profundizar el conocimiento sobre las características y potencialidades del mercado árabe para el sector de alimentos y bebidas, así como a promover nuevas oportunidades de negocios y avanzar en procesos de inserción internacional.

En esta nueva edición, el evento ampliará su alcance territorial con una expansión hacia Dubai Expo City, donde se darán cita los principales actores de los ecosistemas alimentarios globales. Allí se incorporarán sectores estratégicos como retail, agrotecnología, logística, inteligencia artificial, startups e innovación digital. En paralelo, el Dubai World Trade Centre continuará siendo el epicentro de las grandes marcas de alimentos y bebidas, con una fuerte presencia de los sectores lácteo, cárnico, avícola, de mariscos, bebidas, grasas y aceites.

Durante el año 2024, Emiratos Árabes Unidos se consolidó como un destino de relevancia para las exportaciones de Entre Ríos. Los envíos provinciales hacia ese mercado alcanzaron un valor de USD FOB 6.781.565, con un volumen total de 11.917,83 toneladas. Estas cifras representaron el 0,48% del total exportado por la provincia, cuyo valor global ascendió a USD FOB 1.423.422.799.

Del total exportado hacia Emiratos Árabes Unidos, el 68,55% correspondió a productos del sector agroindustrial, el 31,18% al sector primario y el 0,27% a productos industriales. Entre los principales bienes exportados se destacaron la carne de ave, los productos lácteos, el maíz, las hortalizas y legumbres sin elaborar y la carne bovina. Estos datos reflejan el fuerte peso y la importancia de la cadena agroindustrial entrerriana en este mercado, así como el potencial de crecimiento y consolidación de la provincia en destinos estratégicos del comercio internacional.