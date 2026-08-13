El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, participó de la Expo Transporte y Logística, realizada en la Sociedad Rural de Buenos Aires, invitado por la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) y FADEEAC.

Junto al director de Transporte, Gustavo Berón, y al coordinador general de Transporte, Maximiliano Villa, recorrieron la exposición y mantuvieron encuentros con empresas y referentes de primer nivel del sector, conociendo nuevas tecnologías, soluciones y tendencias que están marcando el futuro del transporte y la logística.

También participaron de las conferencias y espacios que permitieron intercambiar experiencias y analizar los desafíos que tiene por delante nuestro país.

Al frente de la Secretaría de Transporte, Aníbal Steren, trabaja junto a su equipo para consolidar una gestión más eficiente, moderna y cercana, en línea con el rumbo marcado por el gobernador Rogelio Frigerio: un Estado que escuche, que esté presente y que administre mejor los recursos de todos los entrerrianos.

Para Steren, estar presentes en estos ámbitos no es solamente participar de una exposición. Es conocer, aprender, incorporar nuevas herramientas y anticiparse a los desafíos del siglo XXI para tomar mejores decisiones y darle a Entre Ríos un sistema de transporte y logística preparado para el futuro.

“El objetivo es avanzar hacia una gestión que no se limite a resolver las necesidades del presente, sino que planifique y proyecte la provincia a 20 años, pensando en la infraestructura, la conectividad y la logística que Entre Ríos necesita, para acompañar el crecimiento de su producción y generar nuevas oportunidades”, indicaron desde Provincia, agregando que “modernizar el transporte también implica incorporar tecnología, promoviendo soluciones sustentables, fortaleciendo el cuidado del medio ambiente”.

Por último, resaltaron: "el secretario de transporte provincial trabaja con una premisa clara: una gestión cercana, eficiente y con visión de futuro, que acompañe a quienes producen, transportan y trabajan todos los días para hacer crecer nuestra provincia. Más conocimiento, más innovación, más planificación y más gestión. Siempre pensando en Entre Ríos".