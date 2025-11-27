El gobernador Rogelio Frigerio participó de la segunda edición de BioArgentina 2025, el encuentro más importante de la biotecnología nacional. Es la primera vez que el evento se realizó en Entre Ríos, lo que posicionó a la provincia en el centro del mapa federal de la innovación y del desarrollo científico-productivo.

Organizada por la Cámara Argentina de Biotecnología, la jornada que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, reunió a empresas líderes, startups, universidades, organismos nacionales e investigadores de diversas áreas, con paneles dedicados a la agrobiotecnología, la salud, la genómica, la inteligencia artificial aplicada y nuevas tecnologías de frontera.

En la oportunidad, el mandatario resaltó la importancia histórica de que BioArgentina 2025 se realice por primera vez en Entre Ríos, señalando que “la ciencia y la tecnología son parte central del desarrollo argentino y del futuro productivo de nuestras provincias”. Además, expresó su orgullo por haber sido elegidos para este evento y agradeció a la Cámara Argentina de Biotecnología por confiar en la provincia.

Subrayó el potencial de la provincia para ser protagonista en el ámbito de la ciencia aplicada y el conocimiento, recordando que Entre Ríos cuenta con seis universidades, más de 64.000 estudiantes y cerca de 1.300 investigadores trabajando en áreas estratégicas. “Nuestra provincia, históricamente agrícola, productiva y universitaria, también puede ser protagonista de la ciencia aplicada, del conocimiento y de las nuevas industrias que van a definir y que están definiendo la competitividad del país”, aseguró.

Por otra parte, valoró al Mirador Tec de Paraná como un espacio fundamental para la innovación y la economía del conocimiento y señaló que se trata de “mucho más que de un parque tecnológico, representa el ingreso finalmente de nuestra provincia al siglo XXI”. Luego se refirió a los orígenes de este edificio, destinado a una oficina pública, y a su decisión de que se transforme “en el polo de innovación y economía del conocimiento más importante del país” y que pueda ser aprovechado por el millón y medio de entrerrianos.

Respecto a los beneficios para las empresas, el gobernador explicó que “en Entre Ríos bajamos todos los impuestos en términos reales comparándolos con la inflación y eliminamos más de 100 tasas que solo generaban inconvenientes a los productores. Simplificamos trámites, destrabamos expedientes cajoneados y estamos facilitando como nunca el acceso al crédito”, agregó y destacó que la provincia trabaja para que el Estado deje de molestar al privado y acompañe a los sectores que pueden traccionar el desarrollo real.

Finalmente, Frigerio enfatizó que “el conocimiento es el nuevo motor del desarrollo y también del federalismo”, y que “es lo que permite que cada provincia desarrolle sus propios diferenciales sin depender de nadie y sin resignar identidad”.

A su turno, el presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología, Sebastián Bagó, mencionó la variedad de sectores que forman parte de su organización y remarcó que en estos encuentros se “transforma conocimiento en desarrollo de manera literal”. También resaltó la necesidad de una estrategia común y sustentable a largo plazo, y sostuvo que la Cámara que representa apoya el proceso transformacional del país, poniendo el foco “en la ciencia y la matriz productiva”.