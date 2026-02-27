La Multisectorial de Entre Ríos realizará una jornada de protesta este viernes en Paraná, en coincidencia con el tratamiento del proyecto en el Senado de la Nación. La concentración será a las 17:30 frente a la Caja de Jubilaciones de la provincia, con una marcha hasta Casa de Gobierno.



La medida fue resuelta el miércoles pasado durante un encuentro en la sede sindical de ATE, que tuvo el objetivo de definir los detalles de la Jornada Nacional de Lucha contra el proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso.

Esta acción es en respuesta al tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Senadores, luego de las modificaciones introducidas la semana pasada en Diputados, y marca una continuidad en las acciones que se desarrollaron en Paraná durante las anteriores votaciones de esta iniciativa en ambas cámaras legislativas nacionales.

El punto de concentración será Caja de Jubilaciones de la Provincia (esquina Andrés Pazos y Corrientes) a las 17:30 y culminará en la Casa de Gobierno.

Plan de lucha y agenda gremial

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, subrayó la importancia de la unidad en la calle y vinculó esta acción con las próximas fechas del calendario de lucha social.

“Debemos movilizar el 27 y trazar una hoja de ruta en perspectiva al 8M y al 24M. Paralelamente, avanzamos hacia un encuentro intersindical que aborde la Reforma Previsional que intenta imponer la gestión de Frigerio”, señaló el dirigente.

Fuente: APFDigital