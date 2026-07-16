Cinco hombres fueron arrestados sospechados de participar en el homicidio de Sebastián Barreto, acontecido este miércoles a la noche en la ciudad de Diamante. La Dirección General de Delitos Rurales y la Jefatura Departamental Diamante encabezaron los procedimientos.

El crimen, según aclararon fuentes oficiales de la investigación, se trató de un hecho totalmente ajeno a los festejos que se desarrollaban en la ciudad por el partido de la Selección Argentina. En La Ciudad Blanca hubo una persona apuñalada en la plaza principal durante la celebración y este asesinato.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 de este miércoles en la intersección de las calles Belgrano y Dr. Materi. Allí fue apuñalado de muerte Barreto de 31 años.

Según se informó a AHORA, la Justicia autorizó un total de cuatro allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en diferentes barrios de Diamante.

Los procedimientos arrojaron resultados de alta relevancia para la causa, lográndose el secuestro de abundante material probatorio: armas de fuego de diversos calibres y armas blancas; dos rodados que habrían sido utilizados en el hecho o guardan relación directa con la investigación y teléfonos celulares y ropas de vestir con posibles rastros de interés para las pericias.

Como resultado del megaoperativo, la policía procedió a la detención de cinco hombres, cuyas edades son de 50, 45, 36, 25 y 23 años.

Los cinco sospechosos fueron trasladados de inmediato y quedaron alojados en la Alcaidía Policial a disposición de la Magistratura interviniente, mientras se define su situación procesal en las próximas horas.

Fuente: AHORA