La Coordinación Nacional de Asistencia y Restitución de Derechos a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Ramiro M'Cann convocó a un encuentro virtual con los representantes de los puntos focales de las 12 provincias que adhirieron al Programa Nacional.



La Coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico de Personas, Punto Focal Provincial, Silvina Calveyra, participó del encuentro que tuvo como objeto la presentación de los requisitos, procedimientos a seguir para la puesta en vigencia, implementación y el acceso por parte de las víctimas rescatadas al Programa a partir del mes de julio de 2025.

El programa tiene por objetivo promover la restitución de derechos a las víctimas del delito de trata de personas mediante la implementación de un circuito de asistencia, fortaleciendo la coordinación interinstitucional con el fin de facilitar la reinserción social y laboral de las víctimas, desde un enfoque de protección de derechos, evitando la revictimización, siendo una herramienta clave para tal fin, explicó Silvina Calveyra

A su vez agregó: "El programa tiene dos líneas la primera el equivalente a un salario mínimo vital y móvil por tres meses, prorrogable por tres meses más, y la otra línea es la mitad de un salario mínimo vital y móvil por igual periodo promoviendo el acceso al empleo digno".