La Policía de Entre Ríos incautó, mediante un operativo en el norte provincial, un cargamento de drogas valuado en 10 millones de euros. Así lo informó este martes al mediodía el gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia y la jueza federal de Concordia Analía Ramponi.

“Es uno de los procedimientos de incautación terrestre de drogas más importantes que se registran en la provincia. Hablamos de 150 paquetes de cocaína por un valor en Europa de más de 10 millones de euros que por suerte no van a llegar a ningún hogar”, afirmó el primer mandatario provincial.

En ese sentido, destacó “el valor, coraje y profesionalismo de nuestra Policía“. Después, resaltó “el trabajo permanente que tenemos con la Justicia Federal“. Es un trabajo en equipo. Este es el resultado de ese trabajo”, afirmó.

Al respecto, Frigerio, señaló que se trata de un trabajo de estrategia impulsado por el ministro de Seguridad y Justicia que “desde el primer momento planteó la necesidad de cerrar y cuidar las fronteras”. “Identificamos 10 lugares que controlamos como nunca antes en la historia se controlaron“, sostuvo.

“Este es resultado de estar en el territorio en el norte de la provincia, cerca de Corrientes, en la ruta 28, que además la arreglamos. La inauguramos hace poco. Era un lugar donde antes no había control y ahora hay personal de la Policía que pudo interceptar este cargamento que la Justicia establecerá para dónde iba.

Indicó que también se procedió a la detención de uno de los narcotraficantes, considerado “uno de ellos de los más peligrosos de la Argentina que hoy ya está preso en la unidad penitenciaria”.