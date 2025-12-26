La Obra Social de Entre Ríos (OSER) dio a conocer un balance de gestión en el que detalla una serie de avances en materia de prestaciones, cobertura y administración, como resultado de un proceso de ordenamiento y normalización iniciado en diciembre de 2024. Según se informó, las medidas adoptadas apuntan a mejorar la accesibilidad, la previsibilidad y la calidad de la atención para los afiliados.

Uno de los principales ejes del proceso fue la regularización de convenios prestacionales. En ese marco, se concretaron más de 25 acuerdos que se encontraban vencidos, desactualizados o que no existían, situación que había generado dificultades en el acceso a distintas prácticas médicas. Esta normalización permitió ampliar la cobertura y reducir la necesidad de trámites administrativos por reintegros.

En el área bioquímica, la obra social registró durante 2025 un incremento del 60 por ciento en la cantidad de prácticas de laboratorio realizadas. Este aumento se explicó por la ampliación de la cobertura al total del nomenclador específico, la actualización de aranceles acordada con el Colegio de Bioquímicos y la disponibilidad plena de la oferta para los afiliados. De este modo, se revirtió una situación registrada durante 2024, cuando una parte significativa de las prácticas debía abonarse de manera particular y luego gestionarse mediante reintegros, un mecanismo que no alcanzaba a todos los afiliados.

En el ámbito quirúrgico, se informó un aumento del 30 por ciento en la cantidad de prácticas realizadas. Asimismo, se regularizaron cirugías que se encontraban demoradas por la falta de prótesis. Actualmente, las cirugías de urgencia se autorizan de manera diaria y las intervenciones programadas cuentan con fecha asignada, lo que permitió recuperar previsibilidad en el acceso a este tipo de prestaciones.

Otro dato destacado fue la reducción del 90 por ciento en las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas. Desde la OSER atribuyeron esta disminución a la regularización de convenios, lo que simplificó los trámites administrativos y redujo tiempos de espera para los afiliados.

En relación con la provisión de medicamentos, se avanzó en la simplificación de los procesos de autorización de medicación de alto costo. Para determinados tratamientos, se implementaron autorizaciones semestrales, evitando la realización de gestiones mensuales presenciales y facilitando la continuidad terapéutica.

En materia de modernización administrativa, la obra social digitalizó la totalidad de las solicitudes de prácticas ambulatorias. Además, se puso en marcha la receta electrónica, en coordinación con profesionales médicos y farmacéuticos, lo que permitirá a los afiliados acceder a medicamentos ambulatorios de manera directa, sin intervención administrativa de la obra social.

Finalmente, desde la OSER se informó que la desvinculación de personas que no cumplían funciones efectivas, junto con un ahorro estimado en más de 1.250 millones de pesos vinculado a gastos del anterior directorio del Iosper, permitió reasignar recursos a las prestaciones de salud. Según el balance presentado, durante 2025 el 87 por ciento de los recursos de la obra social se destinó a prestaciones, y se proyecta que ese porcentaje alcance el 90 por ciento en el próximo año.