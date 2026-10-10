La Red de Telesalud de Entre Ríos comenzará con dos pruebas piloto: Tele-ACV y Tele-Guardia. La iniciativa busca fortalecer la integración del sistema sanitario y acercar capacidades y atención especializada a los equipos de salud de todo el territorio provincial. La presentación se realizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y fue encabezada por el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, durante la jornada denominada "Inicio del piloto provincial: una salud más cerca de cada entrerriano".

La implementación de la iniciativa será a través del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (Sader), la plataforma oficial del Ministerio de Salud para gestionar la historia clínica electrónica, la receta digital y la agenda de turnos en el sistema sanitario. La herramienta permite las videoconferencias entre profesionales de la salud para generar las consultas.

Blanzaco explicó que, ante la fragmentación del sistema de salud provincial y las distancias que muchas veces deben recorrer los pacientes para acceder a una atención especializada, la tecnología representa una herramienta para mejorar el acceso y la calidad de la atención. En este marco, destacó que el fortalecimiento del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (Sader) y la implementación del piloto de telemedicina forman parte de las prioridades definidas junto al gobernador Rogelio Frigerio. "Este lanzamiento es el resultado de seis meses de trabajo conjunto entre equipos técnicos, profesionales del territorio y el Banco Mundial, en los que recorrimos la provincia para identificar barreras de acceso y dificultades en la articulación entre los establecimientos", precisó.

Por su parte, la Especialista Senior en Salud del Banco Mundial para la Región de América Latina y el Caribe, Vanina Camporeale, explicó que la asistencia técnica comenzó con la identificación de problemas de atención y continuidad de cuidados en algunas líneas del sistema de salud, con el objetivo de mejorar el servicio a los entrerrianos. "Hoy la provincia va a lanzar dos pilotos de telemedicina. Nosotros vamos a acompañar esta etapa de implementación y evaluación, con el objetivo de ajustar la experiencia y luego escalarla. La sistematización del proceso permitirá, además, que pueda ser replicado en otras provincias y países de la región", expresó Camporeale.

"Es muy satisfactorio ver cómo el diagnóstico realizado a partir de esta asistencia técnica permite hoy sentar las bases de un sistema de salud en Entre Ríos más eficiente, más equitativo, más cercano y con una atención de mayor calidad", señaló María del Mar Serrano, agregada Comercial de la Embajada de España en la República Argentina.

En tanto, la Consultora en Sistemas de Salud y Salud Digital, Jeanette Vega Morales, destacó que el piloto busca mejorar la atención de accidentes cerebrovasculares e infartos en zonas rurales donde no hay médicos especialistas, mediante el apoyo remoto a los equipos de salud locales. "La idea es que las personas puedan ser diagnosticadas y tratadas en su lugar, sin tener que viajar, y en menos horas, lo que esperamos reduzca significativamente las secuelas", señaló.

Implementación de las pruebas piloto

La red contempla distintas líneas de atención. En principio, se desarrollarán pruebas piloto con dos de esas líneas: Tele-ACV y Tele-Guardia.

Con Tele-ACV se busca facilitar el acceso oportuno a la evaluación especializada ante la sospecha de un accidente cerebrovascular y acompañar las decisiones de los equipos tratantes. La prueba piloto de esta línea incluye los hospitales: Santa Rosa de Chajarí, San Antonio de Gualeguay y Santa Rosa de Villaguay.

Tele-Guardia tiene como objetivo brindar respaldo médico remoto a los equipos que atienden urgencias en los efectores participantes, especialmente en lugares donde el acceso a este apoyo resulta más difícil. La prueba comprende los centros de salud Diego Paroissien de Ubajay (Colón); Gregorio Pucheta y Carlos Loureiro de Brazo Largo; Tomás de Rocamora en el Departamento Uruguay y Teniente Primero Ibañez de Villa Urquiza.

El éxito de la transformación digital en salud depende de que los equipos incorporen las herramientas a su práctica cotidiana. Por eso se planteó acompañar a los efectores y a los equipos que implementan Tele-ACV y Tele-Guardia con un curso que permitirá fortalecer las capacidades de los equipos de salud para gestionar el cambio, mediante evidencia y aprendizaje adaptativo. Dicha formación fue declarada de Interés Ministerial, mediante la Resolución Nº 5359/26, y se extenderá durante seis meses.