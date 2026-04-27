La provincia de Entre Ríos reafirma su liderazgo en la producción de miel orgánica a nivel nacional, tras alcanzar en 2025 un total de 255 toneladas certificadas bajo estándares internacionales. Este volumen representa una porción significativa de las 611 toneladas exportadas por Argentina, consolidando a la provincia como el principal polo en este segmento de alto valor agregado. El diferencial competitivo de la miel entrerriana radica en las condiciones naturales de los humedales del Delta, que permiten desarrollar sistemas productivos libres de insumos químicos sintéticos.

Este entorno, sumado a la sanidad de las colmenas, otorga al producto un estatus superior, respaldado por el sello "Orgánico Argentino". En este proceso, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) cumple un rol central al supervisar la sanidad apícola y la inocuidad del producto. A través del Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA), el organismo garantiza el seguimiento del alimento desde el apiario hasta su destino final, en cumplimiento de la normativa vigente, incluida la resolución 374/2016 sobre producción orgánica.

Actualmente, Entre Ríos cuenta con más de 10.000 apiarios, alrededor de 700.000 colmenas y más de 2.300 productores, consolidándose como el segundo polo apícola del país. En el segmento orgánico, más de 4.500 colmenas se encuentran certificadas, con una fuerte concentración en los humedales del Delta, lo cual nos posiciona con un potencial para el crecimiento de esta producción diferenciada.

Los principales destinos de exportación de la miel orgánica entrerriana son países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, Países Bajos, España y Dinamarca, mercados que demandan altos estándares de calidad y trazabilidad. En este contexto, el coordinador de Apicultura de la provincia, Rodrigo Toledo, destacó: "Entre Ríos no solo es protagonista en volumen, sino que está dando un paso clave hacia la diferenciación. La miel orgánica representa una oportunidad estratégica para posicionar nuestra producción por su identidad, su pureza y su origen". Asimismo, agregó que el trabajo conjunto "entre productores, organismos de control y certificadoras nos permite garantizar un producto que cumple con las exigencias internacionales, fortaleciendo la confianza de los mercados externos y generando mayor valor para la cadena apícola".

La producción orgánica en la provincia, que también incluye arroz y arándanos, se basa en prácticas sustentables que respetan el ambiente, preservan la biodiversidad y promueven el uso responsable de los recursos naturales. En este marco, la miel orgánica se consolida como un emblema del potencial productivo entrerriano y una oportunidad concreta de desarrollo con valor agregado.