Entre Ríos alcanzó el puntaje máximo y encabezó el ranking nacional de transparencia fiscal, junto con Córdoba, Corrientes, Formosa, Neuquén y Santa Fe, que también obtuvieron 100 puntos. Las seis provincias integraron el nivel de cumplimiento estricto, la categoría más alta establecida por la ASAP.

El índice analiza la disponibilidad, publicación y actualización de información vinculada a la gestión presupuestaria y fiscal de los gobiernos provinciales. En este sentido, el resultado posicionó a Entre Ríos entre las jurisdicciones con mayores niveles de transparencia y acceso a la información pública sobre sus cuentas.

El relevamiento contempló 22 jurisdicciones y estableció cuatro niveles de cumplimiento: estricto (100 puntos), alto (entre 80 y 90 puntos), intermedio (entre 65 y 75 puntos) y bajo (entre 15 y 60 puntos). La Pampa y San Luis no fueron evaluadas por no adherir al régimen.