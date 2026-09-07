En el marco de la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de facilitar y modernizar la relación del Estado con los entrerrianos, el Gobierno provincial sumó nuevos trámites digitales vinculados al transporte de pasajeros interurbano y metropolitano.

La nueva etapa es resultado del trabajo entre la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Modernización y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, con el objetivo de simplificar procesos, optimizar recursos y brindar respuestas más eficientes.

“Estamos trabajando para que los entrerrianos puedan resolver sus trámites de manera más simple, sin tener que trasladarse hasta una oficina ni completar una planilla en papel. Pero esta modernización también beneficia a las empresas, porque les permite realizar sus gestiones de manera más ágil y eficiente”, destacó el secretario de Transporte, Aníbal Steren.

Más facilidades para las empresas

A través de Mi Entre Ríos, las empresas prestatarias de servicios de transporte podrán realizar digitalmente:

Alta y baja del parque móvil.

Alta y baja de personal de conducción

De esta manera, las empresas reducen tiempos de gestión, evitan traslados a las oficinas de la Secretaría de Transporte y simplifican el intercambio de documentación con el Estado.

“Buscamos que las empresas también tengan un Estado que les facilite las gestiones. Digitalizar estos trámites significa menos burocracia, menos tiempo destinado a cuestiones administrativas y mayor eficiencia”, explicó Steren.

Además, los usuarios dispondrán de Denuncia Digital para informar irregularidades o inconvenientes relacionados con los servicios de transporte de pasajeros interurbano y metropolitano. “Esta herramienta nos permite poner al usuario en el centro. Queremos que quien utiliza el transporte pueda comunicar un problema de manera sencilla y que esa información llegue a quienes tenemos que intervenir”, explicó Steren.

El nuevo sistema también fortalece la tarea de fiscalización. “Hoy hacemos operativos en toda la provincia, pero no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Con las denuncias digitales vamos a tener información en tiempo real, para orientar mejor nuestros controles y actuar frente a los servicios que no se prestan adecuadamente”, señaló.

“La modernización no es solamente digitalizar un trámite, es mejorar la capacidad del Estado para responder y brindar un servicio de transporte más eficiente”, sostuvo el funcionario.

La nueva etapa se suma a las herramientas digitales ya implementadas por la Secretaría de Transporte de Entre Rios; y en el caso del sistema SUBE, alrededor de 12.000 trámites y gestiones ya fueron realizados a través de la plataforma.

De esta manera, la administración provincial avanza en una gestión coordinada, eficiente, trazable y cercana, utilizando la tecnología para optimizar recursos y poner a los entrerrianos en el centro de las políticas públicas.

Para más información sobre estos nuevos trámites, tutoriales de uso y otras novedades contactar a @sec.transporte.er