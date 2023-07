El evento es el principal entorno de redes de negocios de cannabis de Europa y congregó a más de 350 patrocinadores y expositores y más de 5000 asistentes de más de 80 países. Se trata de la feria y conferencia B2B más grande y de más larga duración de Europa.



El Coordinador general de Gestión del Ministerio de Producción, Ricardo Armocida, que se desempeña como representante provincial en la Mesa Federal de ARICAMME (Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal), fue designado para participar en Berlín, Alemania, de la Misión técnica organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).



El funcionario provincial, comentó que “la decisión de concurrir a esta misión exploratoria tiene su sentido en que Alemania es el principal mercado de demanda de flores de cannabis de Europa, debido a lo avanzado de su legislación en cuanto el uso medicinal del aceite de cannabis”, reconoció.



“Además, permite conocer las particularidades de cómo se regula el mercado y las cuestiones que aún deben ser revisadas para una mejor articulación entre la producción primaria, la industrialización, comercialización y demás actividades derivadas. Este encuentro, fue una importante oportunidad en virtud de que en breve se dará la reglamentación operativa de la Ley 27.669 en el marco de la ARICAMME”, reconoció Armocida.



Entre las funciones de esta agencia se cuentan: tiene la competencia de regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.



En este sentido, el coordinador ministerial destacó que, “participar en la ICBC contribuyó a contar con información sensible para las provincias que pretenden desarrollar este sector productivo y se apunte a lograr una regulación operativa ágil y dinámica que permita una pronta operativización de una actividad que es generadora de mano de obra intensiva por el tipo de cultivo, tracciona inversiones en cuanto el procesamiento de flores de cannabis y generadora de divisas en un mercado internacional que demanda y exige productos de alta calidad y de cumplimiento de certificaciones BPA (buenas prácticas agrícolas) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).



Al respecto, Armocida valoró la participación de la provincia de Entre Ríos en esta misión exploratoria haciendo hincapié en que la misma “se centró en tener un conocimiento más ajustado de las cuestiones inherentes a lograr la colocación de este tipo de productos, sensibles y altamente regulados, en los mercados de mayor demanda internacional”.



Al respecto, mencionó que en la provincia ya está instalada la empresa Arkul, cuyo objetivo es orientar la producción de resina de cannabis para la exportación. Por ello, indicó que “se requiere conocer cada instancia y situación dado que alcanzar ese ambicioso objetivo requiere de importantes inversiones. La empresa retornó con un cálculo de inversión de más de USD 1.8 millones, en cuanto maquinaria de procesamiento, costos de certificaciones exigibles y estructuración de una red de proveedores de flores acorde todas las reglamentaciones y exigencias de buenas prácticas agropecuarias exigibles”.



Y agregó: “teniendo presente que la trazabilidad que se exige no es solo de la resina, sino que llega hasta las cuestiones de cultivo y genética de las semillas a utilizar, por eso somos conscientes que alcanzar ese objetivo implica tiempo, inversiones y mucho trabajo ya que no es común la demanda de resina en Europa dado que prefieren comprar la flor, que es un commodity -y por ende más barato- y no la resina, la cual es de mayor valor agregado y es nuestro objetivo desde la Provincia.



La participación en ICBU fue muy provechosa dado que se lograron contactos con empresas proveedores de maquinaria de tecnología de punta en cuanto el mejor procesamiento de flores y con potenciales compradores como es el caso de la empresa Demecan que es uno de los tres laboratorios alemanes que proveen al mercado interno alemán, quienes quedaron muy interesados en avanzar acorde el objetivo trazado desde la provincia y la empresa que lo lleva adelante.



Otras de las actividades llevadas a cabo es esta misión exploratoria:



Se concretaron reuniones con Alfredo Pascual, vicepresidente de Análisis de Inversiones de Seed Innovations Ltd. Con él se abordaron temas vinculados a regulación de la industria del cannabis en Europa y la evolución del sector en los últimos años.



También se mantuvieron encuentros con el Embajador Fernando Brun, donde se pautaron líneas de trabajo para promover mayores vinculaciones en cuanto a potenciales negocios en la materia y trabajo de inteligencia comercial por parte de la misión comercial para lograr un mayor vínculo con actores del mercado alemán.



Por último, se visitó a la Empresa Bezirksapotheke, qué es una de las principales firmas que se dedican al procesamiento de flores de cannabis para producir aceite de cannabis, tanto para la venta minorista, como para uso médico.