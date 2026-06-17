Entre Ríos contabilizó 16.025 empresas empleadoras del sector privado en marzo de 2026, lo que representa una disminución de 437 firmas respecto de igual mes del año pasado, cuando registraba 16.462. La caída interanual fue del 2,7%, en línea con el retroceso observado en otras provincias del país.

De acuerdo con el informe elaborado por Politikon Chaco sobre la base de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el deterioro también se refleja al comparar la situación actual con la existente antes del inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En noviembre de 2023, Entre Ríos contaba con 17.099 empresas empleadoras, por lo que desde entonces desaparecieron 1.074 firmas, una baja del 6,3%.

En el contexto nacional, la provincia se ubicó levemente por encima del promedio de caída registrado en el país desde el cambio de gobierno. Mientras el total nacional mostró una retracción del 5,2% y una pérdida de 26.213 empresas, Entre Ríos registró un descenso del 6,3%.

En la comparación interanual, la caída entrerriana (-2,7%) resultó apenas inferior a la media nacional (-2,8%). A nivel país, entre marzo de 2025 y marzo de 2026 cerraron 14.044 empresas, marcando el vigésimo quinto mes consecutivo de retroceso en este indicador.

El informe también muestra que la única provincia que logró incrementar la cantidad de empresas durante el último año fue Neuquén, con un crecimiento del 0,1%. En el extremo opuesto se ubicó La Rioja, que sufrió una contracción del 10,7%.

Las cifras corresponden exclusivamente a empresas privadas que cuentan con al menos un trabajador registrado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo, excluyendo al sector público y al personal de casas particulares.



Fuente: APFDigital