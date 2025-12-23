Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un marcado retroceso en el mercado laboral formal de Entre Ríos entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. Los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran una contracción del 4,4% en la cantidad de empleadores con personal registrado, que pasaron de 17.405 a 16.631, lo que significa 774 empresas o establecimientos menos. Paralelamente, la cantidad de trabajadores registrados cayó en 10.575 personas (-3,8%), reduciéndose de 281.045 a 270.470.

La destrucción de empleo fue especialmente severa en el sector público y la construcción. La “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria” lideró las pérdidas absolutas con una reducción de 44.838 puestos de trabajo, una caída del 36,6%. Sin embargo, en términos relativos, el sector más golpeado fue la “Construcción”, con una pérdida del 39% de su plantel (-3.273 trabajadores). El “Servicio de transporte y almacenamiento” también sufrió una merma significativa del 25,9% (-2.502 puestos).

En cuanto a los empleadores, el comercio mayorista y minorista fue el que más unidades productivas perdió en números absolutos (-173). No obstante, los sectores más afectados en términos porcentuales fueron los “Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento” (-15,4%) y la “Construcción” (-14,1%), evidenciando un fuerte impacto en actividades vinculadas al consumo y el ocio.

El análisis por tamaño de empresa indica que la desaparición de empleadores se concentró casi en su totalidad (99,9%) en las firmas de hasta 500 trabajadores, que redujeron su número en 773 unidades (-4,5%). En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, el 55,1% (5.831 empleos) correspondió a estas empresas más pequeñas, mientras que el 44,9% restante (4.744 empleos) se registró en empresas grandes de más de 500 trabajadores.

El informe del CEPA, con datos a septiembre de 2025, concluye que los primeros 22 meses de la actual gestión nacional estuvieron marcados por una contracción generalizada del empleo formal y del tejido empresarial en la provincia de Entre Ríos.

Fuente: APF Digital