INFORME DE CEPA
Entre Ríos perdió más de 10.500 puestos de trabajo y 774 empleadores registrados en dos años
El dato fue ofrecido por Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basándose en los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran una contracción del 4,4% en cantidad de empleadores con personal registrado. El sector más golpeado fue la “Construcción”. Además el comercio mayorista y minorista fue el que más unidades productivas perdió en números absolutos.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un marcado retroceso en el mercado laboral formal de Entre Ríos entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. Los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran una contracción del 4,4% en la cantidad de empleadores con personal registrado, que pasaron de 17.405 a 16.631, lo que significa 774 empresas o establecimientos menos. Paralelamente, la cantidad de trabajadores registrados cayó en 10.575 personas (-3,8%), reduciéndose de 281.045 a 270.470.
La destrucción de empleo fue especialmente severa en el sector público y la construcción. La “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria” lideró las pérdidas absolutas con una reducción de 44.838 puestos de trabajo, una caída del 36,6%. Sin embargo, en términos relativos, el sector más golpeado fue la “Construcción”, con una pérdida del 39% de su plantel (-3.273 trabajadores). El “Servicio de transporte y almacenamiento” también sufrió una merma significativa del 25,9% (-2.502 puestos).
En cuanto a los empleadores, el comercio mayorista y minorista fue el que más unidades productivas perdió en números absolutos (-173). No obstante, los sectores más afectados en términos porcentuales fueron los “Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento” (-15,4%) y la “Construcción” (-14,1%), evidenciando un fuerte impacto en actividades vinculadas al consumo y el ocio.
El análisis por tamaño de empresa indica que la desaparición de empleadores se concentró casi en su totalidad (99,9%) en las firmas de hasta 500 trabajadores, que redujeron su número en 773 unidades (-4,5%). En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, el 55,1% (5.831 empleos) correspondió a estas empresas más pequeñas, mientras que el 44,9% restante (4.744 empleos) se registró en empresas grandes de más de 500 trabajadores.
El informe del CEPA, con datos a septiembre de 2025, concluye que los primeros 22 meses de la actual gestión nacional estuvieron marcados por una contracción generalizada del empleo formal y del tejido empresarial en la provincia de Entre Ríos.
Fuente: APF Digital