El 20 de agosto, el mandatario reunió a intendentes de las localidades y funcionarios provinciales. Se relevaron las tareas realizadas y los recursos disponibles, y se acordaron criterios de trabajo conjunto. El 27 de agosto se declaró la emergencia hídrica por 180 días, medida que permite agilizar procedimientos y fortalecer la capacidad operativa del Estado.

Obras y monitoreo hídrico

En distintos puntos del territorio se realizan trabajos para prevenir anegamientos, proteger a las poblaciones expuestas y atender a las familias afectadas.

La provincia ejecuta tareas de limpieza, saneamiento y readecuación de arroyos y canales para mejorar el escurrimiento y reducir riesgos de inundación. Se intervino en los arroyos Tala, Hondo y Manzores, y en cursos de agua de Villa Paranacito. Las acciones también alcanzaron cursos de agua de los departamentos Gualeguay, Islas y Victoria. También se planificaron obras en la desembocadura del arroyo Cabayú Cuatiá, en La Paz, para mejorar el comportamiento del cauce y reducir la erosión sobre la infraestructura portuaria.

En Gualeguay se presentó un plan para readecuar los principales canales rurales, mejorar el drenaje de excedentes hídricos y disminuir anegamientos en el área urbana y los caminos rurales. En Gualeguaychú se fortaleció el sistema de alerta temprana y sumaron cuatro medidores ultrasónicos de nivel de agua, paneles solares y baterías, que permitirán ampliar el monitoreo de posibles crecidas.

Para acompañar las obras, la provincia incorporó al parque de la Dirección de Hidráulica una excavadora hidráulica Komatsu PC210, destinada a trabajos en ríos, arroyos y canales. El equipo permitió fortalecer la capacidad operativa y permitirá ampliar las intervenciones con recursos propios.

Defensas y seguridad

Vialidad provincial, Defensa Civil y la Policía de Entre Ríos trabajan con los municipios de Paraná y Victoria en la conformación de defensas costeras ante la crecida de los ríos. En Paraná se trasladó arena hasta Puerto Sánchez y Bajada Grande, donde se llenaron y distribuyeron bolsas para reforzar los sectores expuestos. También avanzaron con acciones similares en Bajada Grande. En Victoria, los equipos provinciales acompañaron trabajos de contención en Rincón del Doll.

La Policía reforzó sus recursos con seis gomones con motores, chalecos salvavidas, capas y botas de lluvia, torpedos, malacates y grupos electrógenos. Se realizan reuniones operativas para relevar las capacidades humanas y logísticas de las instituciones y coordinar procedimientos ante posibles emergencias.

Preparación sanitaria y asistencia

El Ministerio de Salud adquirió medicamentos, sueros antiofídicos e insumos para diagnosticar hantavirus. También dispone de reactivos para leptospirosis y dengue y pastillas potabilizadoras. Se incorporaron carpas inflables, equipos de comunicación, camillas y tubos de oxígeno. Además, se adaptó un vehículo como unidad móvil de atención sanitaria y se reforzaron las partidas para elementos de protección del personal de salud.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano preparó colchones, frazadas, chapas, tirantes, materiales de construcción y kits de limpieza para asistir a las familias durante las emergencias y facilitar el regreso a sus hogares. La cartera coordina envíos a Concordia, Médanos, Ñancay, Villa Paranacito y San Salvador, junto con los gobiernos locales. También cuenta con un centro de acopio en Crespo para facilitar la distribución.

Trabajo con gobiernos locales

La coordinación con municipios, comunas y juntas de gobierno es otro eje del operativo. Frigerio encabezó una mesa con representantes de organismos provinciales y municipales de Paraná para compartir información, evaluar escenarios y fortalecer la respuesta. También se realizan encuentros operativos en localidades como Victoria, con fuerzas de seguridad, autoridades sanitarias e instituciones locales.

Emergencia agropecuaria y acompañamiento a productores

En el marco de esta estrategia, Entre Ríos se convirtió en la primera provincia del Litoral en obtener el reconocimiento del Gobierno nacional del estado de emergencia y/o desastre agropecuario. La medida comprende las zonas de islas y anegadizos de los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy, afectadas por las inundaciones.

El reconocimiento, resultado de las gestiones del gobernador Rogelio Frigerio, tendrá vigencia desde el 1 de agosto de 2026 hasta el 31 de julio de 2027 y permitirá acceder a beneficios fiscales nacionales que se complementan con los establecidos por la Provincia mediante el Decreto N° 3692.

Entre las medidas contempladas, se establece que las ventas forzosas de hacienda realizadas por productores que debieron liquidar animales como consecuencia de la creciente no estén alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias. La declaración alcanza particularmente a las actividades ganadera y apícola y constituye una herramienta adicional para acompañar a los sectores productivos frente a las consecuencias de las contingencias hídricas.

Con acciones que comenzaron meses antes de la llegada del verano, la provincia busca fortalecer su capacidad de respuesta frente a un escenario climático que exige previsión, recursos y coordinación. La estrategia apunta a reducir los riesgos, proteger a las comunidades expuestas y acompañar a los sectores sociales y productivos que puedan verse afectados por El Niño.