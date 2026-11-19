El lanzamiento oficial de la propuesta turística entrerriana incluyó una ronda de experiencias moderada por la periodista Maju Lozano, con participación de referentes de museos, áreas protegidas, gastronomía, hotelería, viñedos y termas. En ese espacio, Morrison expuso sobre la trayectoria del Carnaval del País y el resto de las celebraciones carnestolendas de la provincia.

Del acto participaron el gobernador Rogelio Frigerio; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; y el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto.

Durante su intervención, Scioli destacó los eventos desarrollados en Gualeguaychú —entre ellos el Mundial de Canotaje disputado en octubre— por su impacto en la hotelería y la gastronomía local, y mencionó la declaración del Carnaval del País como Fiesta Nacional. "Los felicito por esta presentación", dijo el funcionario nacional, quien sostuvo que esa distinción "le hace muy bien a Gualeguaychú y a la provincia y al país" y llamó a continuar trabajando para impulsar el turismo y el empleo.

Por su parte, tanto Satto como Frigerio pusieron en valor la oferta y la variedad de destinos de Entre Ríos de cara a la temporada estival.

Como parte central del evento, se presentó el video oficial de la campaña turística provincial denominada “Entre Ríos, friendly por naturaleza” que incluyó una firma de convenios de colaboración de la provincia con el Iapser, Flecha Bus, Chicho y Vently.

En paralelo a la actividad en la Casa de Entre Ríos, se realizó una acción promocional en la vía pública porteña mediante un micro turístico con paradas en distintos puntos de la ciudad, donde se distribuyó folletería a los peatones.