Entre Ríos presentó este viernes en Buenos Aires la temporada turística de invierno 2026 con una acción integral de promoción que combinó intervenciones urbanas y el lanzamiento oficial de la campaña “Entre Ríos, sede oficial del invierno”, una propuesta que busca posicionar a la provincia como el destino donde la estación se vive desde el bienestar, el encuentro y la hospitalidad.

La actividad comenzó en el microcentro porteño con un bus turístico especialmente ploteado con la imagen de campaña que recorrió distintos puntos estratégicos de la ciudad. La acción, desarrollada junto a Flecha Bus, contó con la participación de referentes de las microrregiones turísticas, equipos de promoción y la mascota institucional el carpincho, quienes realizaron activaciones e interactuaron con el público para difundir la oferta termal, gastronómica, cultural y de naturaleza.

El acto central se llevó a cabo en la Casa de Entre Ríos y fue encabezado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Pablo Cagnoni, y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel.

En la oportunidad, Colello destacó que “si algo nos caracteriza a los entrerrianos es que sabemos recibir a quienes nos visitan, somos buenos anfitriones y es un valor agregado que tiene nuestra provincia”. Además, remarcó que el gobernador Rogelio Frigerio considera al turismo una actividad estratégica por su capacidad de generar empleo y desarrollo, y valoró el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para fortalecer al sector.

Por su parte, Cagnoni afirmó: “En este clima mundialista, todos los municipios entrerrianos están más que listos para salir a la cancha en la temporada invernal porque se vienen preparando para eso“. Destacó luego atributos diferenciales de la provincia como sus paisajes de río, las termas, la gastronomía identitaria y la hospitalidad de su gente.

A su turno, Jorge Satto expresó: “Hemos decretado que Entre Ríos es sede oficial del invierno. Tenemos termas, gastronomía, historia y la mejor hinchada”. Resaltó luego el orgullo que generan los entrerrianos que hoy integran la Selección Argentina y su cuerpo técnico, como Lisandro Martínez, Marcos Senesi y Roberto Ayala. “El que venga a Entre Ríos va a poder disfrutar el Mundial mientras vive experiencias de bienestar y encuentro”, dijo y agradeció el compromiso del equipo de Comunicación, el sector privado y los trabajadores de la actividad para construir una propuesta promocional auténtica y representativa.

Gualeguaychú arribó al evento con todas sus propuestas turísticas para las vacaciones de invierno 2026, con grandes expectativas de los prestadores, para quienes la temporada baja viene siendo muy mala.