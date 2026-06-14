En la provincia, la actividad minera se centra fundamentalmente en la extracción, procesamiento y transporte de la arena -en especial silícea-, considerado un recurso estratégico con tres destinos principales: la industria de la construcción, la industria del vidrio y para uso petrolero (fundamentalmente destinada a Vaca Muerta).

A partir de las guías mineras digitales, se fijó un mecanismo de control previsto en la normativa al que se asocia una tasa por el servicio de control y expedición. Según indicaron desde el Gobierno provincial, “esto permitió realizar la distinción y determinar la cantidad de material transportado y, en virtud de una modificación normativa que se dispuso, se establecieron montos diferenciados para los distintos minerales”.

Desde su implementación en junio de 2025, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) contabilizó una recaudación que supera los 8.317 millones de pesos en concepto de registros de Guías de Tránsito de Minerales correspondientes a las tres categorías de arenas: para construcción, vidrio y con destino a la actividad petrolera.

Cabe destacar que las guías son un instrumento obligatorio que articula la actividad extractiva con el control estatal. “Su implementación digital permitió avanzar en la modernización del sector, aportando practicidad y agilidad a las empresas y transportistas al eliminar los antiguos talonarios físicos. De esa manera, permite acreditar la legitimidad del material y respaldar legalmente su circulación, además de generar trazabilidad y aportar información para el control fiscal y operativo. Así, se complementa la recaudación realizada por ATER junto con el trabajo de control y fiscalización del material que ejecuta la Dirección de Minería de la provincia”, indicaron desde la Provincia.