El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) presentó los resultados estadísticos correspondientes a visitas en enero, elaborados a partir de la información brindada por los municipios y organizados por microrregiones. Durante el período, la provincia alcanzó un promedio de ocupación del 66% en plazas hoteleras y parahoteleras (hospedajes, bungalows, cabañas, casas y departamentos) y recibió un total de 2.085.383 visitantes.

El relevamiento indicó además que el gasto diario promedio por turista fue de $102.243, lo que generó un movimiento económico estimado en $173.544.237.691, reflejando el impacto de la actividad turística en las economías locales y en el entramado productivo entrerriano.

En cuanto a la distribución territorial, Tierra de Palmares encabezó los niveles de ocupación con el 76%, seguida por Pueblos y Aldeas del sur entrerriano con el 66% y Caminos del Palacio con el 60%. Completaron el mapa Caminos Costeros y Lomadas y Humedales con el 55%, Salto Grande con el 54%, Río Nativo con el 49% y Rincones del Centro con el 37%.

Este desempeño estuvo fuertemente impulsado por el calendario de fiestas y eventos, que durante enero incluyó siete celebraciones de alcance nacional, entre ellas la Fiesta Nacional del Carnaval del País en Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Lago en Federación, la Fiesta Nacional de la Sandía en Santa Ana, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante, la Fiesta Nacional del Lino en Lucas González, la Fiesta Nacional de la Playa en Concepción del Uruguay y el Triatlón Internacional de La Paz.

A estas propuestas se sumó un nutrido calendario de celebraciones provinciales y regionales, con fuerte protagonismo de los eventos vinculados a los ríos y espacios naturales, como la Fiesta del Sol y del Río en Valle María, la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza y en el balneario Thompson de Paraná, la Fiesta del Turista en Colón y la Fiesta del Campamentista en San José, entre otros.

Al respecto, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, señaló: “Más allá de nuestros paisajes, ríos, termas y propuestas naturales, el gran motor del movimiento en la provincia es el calendario de eventos y fiestas populares, que permite mostrar la identidad y las bondades de cada destino, y distribuir el turismo en todo el territorio”.

En la misma línea, agregó que “estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre el gobierno provincial, los municipios y el sector privado, tanto en la generación de propuestas como en la promoción turística”. “La articulación permanente es clave para sostener el crecimiento y seguir posicionando a Entre Ríos como un destino competitivo y de calidad”, afirmó.

El balance de enero muestra un nivel sostenido de actividad a lo largo de todo el mes, con picos asociados a los principales eventos y presencia de turistas en las distintas microrregiones. En este contexto, las perspectivas para febrero son “positivas, con un buen nivel de reservas y el impulso adicional que aportará del fin de semana largo de Carnaval, que permitirá consolidar una temporada de verano favorable para Entre Ríos”, indicaron fuentes oficiales.