Las transferencias no automáticas del Estado nacional a los gobiernos provinciales y municipales cayeron 89,5% en los primeros cuatro meses del año, al totalizar los $108.997 millones. Durante el primer cuatrimestre del año pasado, ese monto había alcanzado los $295.920 millones, de acuerdo al análisis mensual de la Oficina de Prepuesto del Congreso recientemente publicado.



Este dato engloba sólo los giros discrecionales por parte del Gobierno central.



La realidad de las provincias



Según el informe, en el que se presentan las transferencias no automáticas y automáticas a los gobiernos provinciales y municipales realizadas durante el primer cuatrimestre de 2024 en comparación con igual período del ejercicio 2023, Buenos Aires es la provincia con mayor asistencia recibida, con un total de $32.886. No obstante, esta cifra implica una caída mayor a 72% respecto de los $116.208 millones recibidos el año pasado en el mismo período.



En segundo lugar en el ránking de mayor asistencia se encontraba Chaco el año pasado, con un total de $19.250 millones, cifra que en 2024 se redujo a $4.717 millones.



Los primeros cinco lugares en términos absolutos de asistencia los completaron en 2023 Santa Fe, con $16.068 millones, que este año recibió apenas $9.562 millones; Córdoba con $14.082 millones que cayeron a los $3.702 millones y La Rioja con $13.443 millones en el primer trimestre de 2023 que contrastan con los $1.150 millones.



En el caso de Entre Ríos, las transferencias discrecionales cayeron un 87,6% ya que durante el primer cuatrimestres del año recibió $3.248 millones, mientras que en el mismo período del año pasado había recibido $12.677.



Según se desprende del informe al que tuvo acceso esta Agencia, en lo que va del año, la provincia recibió $0 para Políticas Alimentarias (comedores escolares); Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica y Gestión Educativa y Políticas Sociales, entre otros ítems.



Superávit financiero



El ajuste en las transferencias no automáticas a las provincias representa uno de los renglones críticos del plan de ordenamiento de las cuentas públicas nacionales que, tal como se conoció el jueves, registraron superávit financiero por cuarto mes consecutivo.



Según se anunció, el saldo positivo alcanzó los $17.409 millones y superávit financiero acumulado en el año representa 0,2 del PIB. Ese resultado fue producto de un superávit primario de $264.952 millones y de intereses de la deuda pública neto de pagos intra- sector público, que alcanzaron los $247.543 millones.