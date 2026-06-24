El último Boletín Epidemiológico Nacional, difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, muestra una mejora significativa en los indicadores de transmisión vertical del mal de Chagas en Entre Ríos, con valores que alcanzan mínimos históricos. Sin embargo, las autoridades sanitarias remarcan que la provincia continúa dentro de la zona endémica y que es necesario sostener las medidas de control.

El informe, correspondiente a la Semana Epidemiológica 23 (Boletín N°813), detalla el panorama de la enfermedad en el país y señala que la provincia evidencia una reducción marcada en los casos detectados en personas gestantes, además de tasas prácticamente nulas de Chagas agudo congénito.

A nivel nacional, el documento recuerda que el área endémica está determinada por la presencia de la vinchuca e incluye a 19 provincias argentinas, entre ellas Entre Ríos.

Fuerte descenso en los casos en embarazadas

Según los datos analizados entre 2022 y 2025, la provincia logró revertir la tendencia de detección de la enfermedad en controles prenatales. En 2022 se registraron 72 casos confirmados en embarazadas, con una razón de 4,77 por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que en 2025 la cifra descendió a 13 casos, con una razón de 0,92.

La evolución anual fue la siguiente: 72 casos en 2022, 69 en 2023, 55 en 2024 y 13 en 2025, lo que refleja una caída sostenida en el período analizado.

De acuerdo con el informe, estos valores ubican a Entre Ríos dentro de la región Centro con indicadores inferiores a los de otras zonas del país más afectadas por la problemática.

Casos casi nulos de transmisión congénita

El mayor avance sanitario se observa en el Chagas agudo congénito, es decir, la transmisión de la enfermedad de madre a hijo durante el embarazo o el parto. En el período analizado, la provincia registró dos casos en 2022 y uno en 2024, mientras que en 2023 y 2025 no se notificaron casos.

El documento oficial destaca la importancia del diagnóstico y tratamiento temprano, al señalar que la detección precoz en recién nacidos permite alcanzar tasas de cura superiores al 90% durante el primer año de vida.

Con información de APFDigital