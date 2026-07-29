Entre Ríos acumuló 79 víctimas fatales en siniestros viales durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con los datos oficiales de la Policía provincial. Del total de fallecidos, 55 perdieron la vida en rutas, lo que representa el 70% de los casos y confirma que estos corredores concentran la mayor peligrosidad para la circulación.

Así lo informó el jefe segundo de la División de Operaciones Viales de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, comisario Diego Pasarello, en declaraciones a Radio Nacional y R2820. El funcionario indicó que la fuerza intervino en 433 siniestros con personas lesionadas en lo que va del año.

El balance dejó además 364 personas con heridas de gravedad y otras 204 con lesiones de distinta consideración.

Velocidad, adelantamientos y exceso de confianza

Pasarello explicó que enero fue el mes con mayor cantidad de siniestros, seguido por marzo. En tanto, durante mayo, las lluvias y la presencia de neblinas incidieron en la siniestralidad, aunque aclaró que las condiciones climáticas se sumaron a factores vinculados con la conducta de los conductores.

Según el relevamiento policial, la velocidad estuvo presente como factor determinante en uno de cada tres siniestros. Además, el 66% de los hechos graves correspondió a colisiones entre vehículos, mientras que siete de cada diez impactos fueron frontales o frontolaterales, generalmente por invasión de carril o maniobras de sobrepaso indebidas.

El comisario también calificó como "llamativo" que el 54% de los siniestros graves ocurriera durante el día. A su entender, esa estadística refleja un exceso de confianza por parte de quienes conducen.

Las rutas con mayor siniestralidad

Entre las rutas provinciales, la Ruta Provincial 20 encabezó el ranking de siniestros graves con el 35% de los casos, seguida por la Ruta Provincial 6, con el 15%.

En la red nacional, la Ruta Nacional 14 concentró el 31% de los siniestros graves registrados este año. Detrás se ubicaron la Ruta Nacional 12, con el 26%, y la Ruta Nacional 18, con el 20%.

Pasarello comparó las cifras actuales con las de años anteriores y señaló que a esta altura de 2025 se contabilizaban 77 víctimas fatales, mientras que en 2024 habían sido 76 y en 2023 el registro alcanzaba las 91. "Nos mantenemos más o menos en los mismos parámetros", sostuvo.

Radares y controles preventivos

En cuanto a los controles, el jefe policial indicó que la Ruta Nacional 14 cuenta con seis radares fijos, tres de ellos ubicados en el viaducto Rosario-Victoria.

La Ruta Nacional 18 dispone de dos radares habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial: uno en Sauce Montrull, donde la velocidad máxima fiscalizada es de 80 km/h, y otro en Estación Raíces, con un límite de 120 km/h.

Además, Entre Ríos posee cuatro radares móviles autorizados. Dos funcionan sobre la Ruta Nacional 14, uno de ellos en la zona de Ceibas, otro opera en Colonia Ensayo y el restante alterna entre Ramírez y Crespo, sobre sectores de la Ruta Nacional 12 donde se detectó una elevada cantidad de siniestros.

Pasarello explicó que la instalación de estos dispositivos respondió también a pedidos de intendentes preocupados por el exceso de velocidad en los accesos urbanos. En ese sentido, recordó que el artículo 51 de la Ley Nacional de Tránsito establece una velocidad precautoria de 60 kilómetros por hora en los tramos de rutas que atraviesan zonas pobladas.

Finalmente, remarcó que los radares "vienen siempre a reforzar la cartelería existente" y convocó a extremar las medidas de prevención, especialmente durante jornadas con niebla o lluvia. "La seguridad es una construcción social y todos somos parte", concluyó.

Fuente: ElOnce