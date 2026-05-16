Una preocupante sucesión de incendios domiciliarios sacude a la Provincia. En menos de dos semanas, seis personas perdieron la vida en distintos siniestros ocurridos en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

El caso más reciente ocurrió durante la madrugada de este sábado en Concordia, donde un hombre de 35 años murió tras incendiarse una habitación de una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Gualeguay y Saavedra, en el barrio Martín Fierro. La víctima fue identificada como Jonathan Quintana. Según las primeras pericias, el fuego se habría iniciado en una cama y se propagó rápidamente dentro del ambiente. En el lugar hallaron colillas de cigarrillos, elemento que forma parte de la investigación. El cuerpo presentaba quemaduras y signos de inhalación de monóxido de carbono.

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Días antes, otro incendio fatal se registró en Concepción del Uruguay. Un hombre de 39 años murió dentro de una vivienda del barrio La Tablada luego de que las llamas consumieran gran parte del inmueble. Bomberos Voluntarios lograron controlar el fuego y posteriormente encontraron el cuerpo sin vida del propietario.

La tragedia más conmocionante de los últimos días ocurrió el martes por la noche en Concordia. Dos hermanitos de 5 y 6 años murieron durante un incendio desatado en un departamento del complejo habitacional Dos Naciones. Las víctimas fueron trasladadas al hospital Masvernat, donde se confirmó su fallecimiento. El padre de los niños, de 38 años, sufrió graves quemaduras e intoxicación por inhalación de humo al intentar rescatarlos. Las primeras pericias indicaron que el fuego comenzó en la habitación donde estaban los menores y una estufa aparece entre las posibles causas del incendio.

La seguidilla de hechos fatales comenzó a principios del mes en Gualeguaychú. Durante la madrugada del 4 de mayo, un incendio de gran magnitud destruyó una vivienda ubicada sobre Río Gallegos, entre Clavarino y Perigan. En el lugar murió un joven de 28 años, mientras que una mujer de 55 fue rescatada por los bomberos y trasladada en grave estado al Hospital Centenario, con quemaduras en gran parte del cuerpo y lesiones en las vías respiratorias. Días después, la mujer también falleció como consecuencia de las heridas sufridas, convirtiéndose en la segunda víctima fatal del siniestro.