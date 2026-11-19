El hombre atrincherado en su auto en Paraná fue finalmente detenido este jueves, luego de permanecer entre tres y cuatro horas dentro del vehículo para impedir que una grúa municipal lo retirara. El procedimiento se desarrolló sobre calle Bavio, entre Courreges y Concordia, donde intervinieron efectivos de la Comisaría Primera y el fiscal Martín Wasinger.

El conflicto había comenzado alrededor de las 7, cuando trabajadores del Centro de Empleados de Farmacia solicitaron la presencia de inspectores municipales porque un Fiat permanecía estacionado en un sector señalizado como exclusivo. Los agentes labraron una multa y dispusieron el traslado del automóvil.

Sin embargo, cuando la grúa ya había cargado el vehículo, apareció su propietario, subió al habitáculo y se encerró para evitar que se lo llevaran. Durante varias horas, los policías intentaron convencerlo de que descendiera voluntariamente, pero el conductor mantuvo su negativa.

Cómo fue el operativo para retirar al conductor

Ante la prolongación del conflicto, intervino el fiscal Martín Wasinger, quien autorizó el procedimiento policial para retirar al hombre del automóvil y permitir que continuara el operativo municipal.

Según pudo saber el medio ElOnce desde el lugar de los hechos, un cerrajero llegó acompañado por efectivos de la Comisaría Primera y consiguió abrir la puerta trasera del lado del acompañante. De esta manera, los uniformados pudieron ingresar al vehículo y abrir posteriormente la puerta del conductor.

Una vez que los policías estuvieron dentro del Fiat, el hombre no opuso más resistencia y descendió. Inmediatamente fue arrestado, esposado y trasladado en un móvil policial hacia la dependencia de la Comisaría Primera.

Qué había dicho el hombre antes de ser detenido

Durante la primera parte del procedimiento, el conductor había explicado a ElOnce que necesitaba el automóvil para trabajar. "Es mi herramienta de trabajo y dependo de este auto para poder comer en el día a día", manifestó.

También aseguró que anteriormente una persona vinculada al establecimiento le había permitido estacionar en ese lugar. Sin embargo, desde el sindicato señalaron que el espacio estaba reservado y contaba con señalización.

Finalmente, una vez retirado el conductor, los inspectores municipales pudieron completar el procedimiento y la grúa trasladó el automóvil. El episodio provocó un corte de tránsito y complicaciones en la circulación por el centro de Paraná.



Fuente: APFDigital / ElOnce