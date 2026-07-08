El director de Hidráulica de la Provincia, Oscar Hugo Pintos, dio cuenta de las medidas que se están planificando ante lo que se espera sea un fenómeno de El Niño que traiga lluvias torrenciales y una crecida de los ríos Uruguay y Paraná.

“Estamos hablando de arriba del 90% de probabilidades. A partir de la primavera se va a intensificar con una situación crítica para diciembre y enero, mientras que va a disminuir en enero. Va a ser muy intenso, comparable con el de 1998. Tenemos que tomar las medidas preventivas para mitigar los efectos en la zona“, indicó Pintos. Y agregó: “Se habla de lluvias y crecidas extraordinarias. En el sur de Brasil se van a producir precipitaciones como no hubo en los últimos 120 años. Eso va a tener una repercusión y obliga a tomar medidas preventivas entre Provincia y Municipios”.

Para cerrar, el funcionario dijo que durante julio y agosto se aguardan meses tranquilos, aunque los ríos podrían repuntar: “Hoy están en niveles bajos y podrían llegar a una altura media, lejos de los niveles de alerta”.

Fuente: AHORA