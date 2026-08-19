La provincia mantiene sus niveles de empleo industrial por encima de los valores de 2022 y muestra una evolución diferente a la tendencia nacional. “Estamos viendo resultados concretos de una política que desde el primer día tuvo como prioridad acompañar al que produce, al que invierte y al que genera trabajo”, afirmó el gobernador Rogelio Frigerio.

En un contexto económico desafiante para la actividad productiva, Entre Ríos muestra una mayor capacidad para sostener el empleo formal y su entramado industrial, al tiempo que registra señales positivas en sectores estratégicos de la producción.

De acuerdo con el último informe de coyuntura de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la provincia contabilizó 30.621 trabajadores industriales en abril de 2026. Si bien se registró una caída interanual del 1,6 por ciento, la evolución del empleo industrial entrerriano presenta un comportamiento diferencial respecto del escenario nacional.

En este sentido, al tomar enero de 2022 como base 100, el índice de empleo industrial de Entre Ríos se mantiene por encima de ese nivel, mientras que el indicador nacional se encuentra por debajo.

El dato adquiere relevancia en un escenario nacional de retracción del empleo asalariado privado y formal. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la serie desestacionalizada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), relevada por la Secretaría de Trabajo, registró una disminución de 241.176 trabajadores.

“Estamos viendo resultados concretos de una política que desde el primer día tuvo como prioridad acompañar al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Todavía tenemos muchísimo por hacer, pero Entre Ríos está demostrando que puede diferenciarse y sostener su entramado productivo incluso en contextos difíciles”, afirmó el gobernador Frigerio.

Más actividad industrial y agroindustrial

Los últimos indicadores también muestran una evolución favorable en distintos sectores estratégicos de la economía entrerriana.

En junio, la demanda de energía eléctrica industrial aumentó un 8,1 por ciento interanual y acumula una mejora del 2,6 por ciento durante 2026. Según el informe de la UIER, este comportamiento constituye una señal de mayor actividad en determinados segmentos de la industria provincial.

A su vez, se registraron avances significativos en actividades vinculadas a la agroindustria. La molienda de soja creció un 24,5 por ciento interanual en junio y acumula una mejora del 3,4 por ciento en lo que va del año.

En el sector porcino, la faena aumentó un 19,1 por ciento interanual en junio y acumula un crecimiento del 10,8 por ciento durante 2026, consolidando una expansión que se viene registrando en los últimos años.

Estos indicadores reflejan el desempeño de sectores relevantes para la economía entrerriana y dan cuenta de una actividad productiva que, pese al contexto nacional, mantiene niveles de empleo y presenta señales de recuperación y crecimiento en áreas estratégicas.

“Estos datos nos muestran que hay sectores que están respondiendo, que están invirtiendo y que están generando actividad. Nuestra responsabilidad es seguir generando las condiciones para que quienes producen en Entre Ríos puedan crecer, incorporar trabajadores y agregar valor en nuestra provincia”, sostuvo Frigerio.