Durante agosto de 2026, Entre Ríos percibió un total de $315.079 millones en concepto de transferencias automáticas de recursos nacionales (Coparticipación Federal, leyes especiales y compensaciones). La cifra ubicó a la provincia en el quinto lugar del ranking nacional de recepción de fondos, solo por detrás de Buenos Aires ($1,55 billones), Santa Fe ($588.690 millones), Córdoba ($573.002 millones) y Chaco ($325.477 millones).

El dato surge del último informe de la Fundación Encuentro, elaborado sobre la base de cifras del Ministerio de Economía de la Nación. El estudio destaca que, en términos reales (descontando el efecto inflacionario), los giros hacia Entre Ríos experimentaron una suba interanual marginal del 0,3% en comparación con agosto de 2025, ubicándose en línea con el promedio nacional (+0,2%).

A nivel nacional, la leve recuperación del mes estuvo impulsada fundamentalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias y los recursos de la Coparticipación Federal compensando el menor dinamismo de otros tributos.

El estudio también analiza la distribución de los giros en relación con la población de cada distrito. En este apartado, Entre Ríos captó en agosto $221.018 por habitante, cifra que supera con holgura el promedio nacional de las 24 jurisdicciones ($149.220 per cápita).

Aunque el monto per cápita entrerriano la posiciona en la mitad superior del mapa del país, persisten marcadas asimetrías con otras provincias: quedó lejos de los distritos patagónicos como Tierra del Fuego ($428.125 por habitante) o provincias del NOA como Catamarca ($405.954), pero sensiblemente por encima de los grandes centros urbanos como Córdoba ($149.184), Buenos Aires ($88.686) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($48.223).

A pesar del leve respiro registrado en agosto, el balance de los primeros ocho meses de 2026 continúa reflejando el impacto de la desaceleración de la recaudación tributaria nacional sobre las arcas provinciales.

En el acumulado anual (enero-agosto 2026), las transferencias automáticas hacia Entre Ríos marcan una caída real del 1,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta baja ubica a la provincia entre las más afectadas por la merma de recursos, solo superada por La Rioja (-1,6%) y CABA (-2,1%), y por debajo del promedio de retracción nacional (-1,2%).

De acuerdo con el informe de la Fundación Encuentro, de las 24 jurisdicciones del país, únicamente Catamarca (+10,3%) logró cerrar el período enero-agosto en terreno positivo —gracias a la captación de fondos específicos por la Compensación del Consenso Fiscal—, mientras que el resto de las provincias acumula variaciones negativas de entre el -0,6% y el -2,1%.