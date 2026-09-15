Entre Ríos trabaja en un Plan de Acción Preventiva ante el Riesgo Hídrico del fenómeno de El Niño
El gobierno provincial trabaja en un Plan de Acción Preventiva ante Riesgo Hídrico a partir de los posibles escenarios asociados al fenómeno de El Niño durante la primavera y el verano 2026-2027.
A partir de un Informe Técnico de Riesgo Hídrico para la provincia de Entre Ríos dado a conocer por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, la provincia trabaja en "identificar los sectores más expuestos, establecer prioridades y avanzar con las intervenciones necesarias antes de que se produzcan situaciones críticas con el fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales", precisó el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos.
El informe técnico constituye un instrumento para orientar las acciones previstas en el marco de la Emergencia Hídrica declarada en toda la provincia, y el Plan de Acción Preventiva ante Riesgo Hídrico contempla cuatro líneas principales: el fortalecimiento y mantenimiento de defensas; la limpieza y adecuación de canales, alcantarillas y sistemas de drenaje; la protección de infraestructura crítica como hospitales, tomas de agua, caminos y puentes; y la preparación operativa mediante la disponibilidad de maquinaria, bombas, generadores, equipos de rescate y otros elementos necesarios para una eventual emergencia.
En este contexto, Pintos se refirió a la importancia de contar con un diagnóstico que permita anticiparse a los posibles eventos: "La prevención nos permite ganar tiempo y reducir los eventuales riesgos. Mediante este informe nos permite identificar los sectores más expuestos, establecer prioridades y avanzar con las intervenciones necesarias antes de que se produzcan situaciones críticas con el fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales", sostuvo.
El documento analiza las características geográficas e hidrológicas de Entre Ríos y los posibles escenarios asociados al fenómeno de El Niño. El diagnóstico contempla el comportamiento de los ríos Paraná y Uruguay, las precipitaciones en las distintas cuencas y las condiciones de los suelos, y constituye una herramienta para planificar acciones preventivas y fortalecer la capacidad de respuesta de la provincia ante eventuales situaciones de exceso hídrico.