La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados tratará tres proyectos de ley el próximo martes, uno de los cuales que promueve la habilitación del uso de armas no letales por parte de la Policía de Entre Ríos.



La iniciativa pertenece al diputado Roque Fleitas (La Libertad Avanza), y se refiere específicamente al uso y despliegue de armamento, equipamiento, material o cualquier otro elemento análogo “de carácter no letal, destinado exclusivamente para la dotación y el empleo por parte de los efectivos de la Policía de la Provincia de Entre Ríos en el ejercicio de su función”. Una de estas armas es la “Taser”, ya puesta en discusión en otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires.



El uso de estas armas, de acuerdo al proyecto al que accedió Bicameral, “se comprenderá no solo a los efectos de aprehender a un sujeto en la comisión flagrante de un delito, sino que también se extiende a toda medida necesaria ante cualquier acción que pueda poner en riesgo objetiva o potencialmente la integridad física del aprehendido, del personal auxiliar de justicia interviniente o de terceros“.



Según argumenta, esto se basa en el “principio de oportunidad de eliminar un riesgo, ya sea presente de manera objetiva o potencial”.

Por otro lado, se discutirá una iniciativa para establecer la obligación de proveer la instalación de cámaras de circuito cerrado en los establecimientos donde se encuentren alojados de manera permanente o transitoria niños y adolescentes judicializados, autoría de Vilma Vázquez, y otro proyecto que propone crear una red de videovigilancia ciudadana, perteneciente a Jorge Maier, ambos del oficialismo.

Esta red de videovigilancia ciudadana, de participación voluntaria, busca promover “la participación social a través de imágenes captadas por videocámaras de particulares, con el propósito de contribuir a la prevención y resolución de delitos, mejorar la seguridad pública y fomentar la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad del Estado”.



Fuente: UNO Entre Ríos