Los procedimientos se llevaron a cabo en la mañana del viernes 26 de diciembre y estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, en forma conjunta con Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia. Las medidas se realizaron en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 303 del Código Penal, que tipifica el delito de lavado de activos.

En total se realizaron cuatro allanamientos. Dos de ellos se concretaron en domicilios vinculados a un hombre de apellido Carniel: uno ubicado sobre calle Ramírez, entre Alvear y Laprida, y otro en la zona del lago de Salto Grande, específicamente en la isla Salvatore. Los otros dos procedimientos se desarrollaron en viviendas pertenecientes a un sujeto de apellido Centurión, una en la intersección de las calles D. P. Garat y Batalla de Cepeda, y otra en un barrio privado también situado en la zona del lago.

Según publicó Concordia Policiales, la investigación tiene su origen hace aproximadamente cuatro años, cuando Prefectura Naval Argentina inició una pesquisa relacionada con la presunta comercialización ilegal de divisas entre Argentina y Uruguay, en la que estarían involucrados Carniel y Centurión. A partir de esas actuaciones se dio inicio a una causa por lavado de activos.

En paralelo, la Policía de Entre Ríos comenzó en 2023 una investigación propia tras el secuestro, en la ciudad de Concordia, de camionetas de alta gama que habrían sido robadas en otras provincias y luego comercializadas en el ámbito local. Con el avance de ambas pesquisas, y bajo directivas de la Fiscalía Federal, se profundizó la sospecha sobre la existencia de una organización dedicada al ingreso, la comercialización y el posterior blanqueo de dinero proveniente de vehículos robados.

Cuando las dos investigaciones se encontraban en su etapa final, la Fiscalía Federal —a cargo de la doctora Josefina Minatta— resolvió unificarlas, lo que permitió que la Policía de Entre Ríos y Prefectura Naval Argentina llevaran adelante los allanamientos de manera conjunta. Las medidas fueron autorizadas por el juez federal Hernán Viri.

Durante los procedimientos se obtuvieron importantes resultados. En el domicilio de calle Ramírez, vinculado a Carniel, se secuestraron tres teléfonos celulares, tres notebooks y dos camionetas Toyota Hilux, ambas con pedido de secuestro vigente. Además, se incautaron 14 millones de pesos argentinos, 1.820 dólares estadounidenses, 12.990 pesos uruguayos y 50 euros.

En la vivienda ubicada en la isla Salvatore, personal de Prefectura Naval procedió al secuestro de una motocicleta Honda Wave, un motor fuera de borda Yamaha de 8 HP, una moto de agua, un yate a vela, un yate a motor y una importante cantidad de autopartes, todo lo cual fue puesto en conocimiento del Juzgado Federal interviniente.

En los domicilios vinculados a Centurión, en la zona de Batalla de Cepeda, se secuestró una pistola semiautomática calibre .22, un teléfono celular iPhone, una notebook, un iPad, una camioneta Dodge RAM y dinero en efectivo, que incluía pesos argentinos, dólares estadounidenses, pesos uruguayos y euros. También se incautaron dos máquinas contadoras de dinero.

Finalmente, en la vivienda ubicada en un barrio privado de la zona del lago, se procedió al secuestro de un teléfono celular y un automóvil Peugeot 308.