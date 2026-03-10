Un nuevo siniestro vial se produjo este martes en la ruta 11, en proximidades de la concesionaria Folmer, cerca de Victoria, Entre Ríos. Involucró a un camión que transportaba botellas de fernet, que producto del impacto quedaron desparramadas por toda la banquina.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 13 horas cuando un camión que transportaba las bebidas colisionó con una camioneta Renault Kangoo, que circulaba en el mismo sentido hacia la ciudad de Rosario.

De acuerdo con los primeros datos consignados por Victoria Primicias, el camión impactó desde atrás a la Kangoo por causas que aún se tratan de establecer. Tras la colisión, el utilitario terminó sobre la banquina mientras que el camión quedó detenido a pocos metros del lugar del impacto.

Al lugar acudió una ambulancia que asistió a los ocupantes del vehículo menor. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Salaberry para una revisión médica preventiva.

Poco después, según trascendió a partir de algunas imágenes, decenas de vecinos de acercaron al lugar y retiraron parte de la mercadería caída.