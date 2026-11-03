El Gobierno de Entre Ríos y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) firmaron un convenio para realizar un estudio integral de los recursos minerales de la provincia. El trabajo permitirá identificar y caracterizar materias primas, conocer sus propiedades y evaluar sus posibles aplicaciones en la industria, la construcción y la infraestructura. Estuvieron también en la rúbrica del convenio el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata; y el miembro del Directorio del Conicet en representación de los organismos de ciencia y tecnología, Walter Sione.

El proyecto contempla una inversión de 189.917.371,90 pesos, financiada con recursos del Fondo Minero de Entre Ríos, creado por la Ley provincial Nº 10.158. Es la primera vez que la provincia utiliza este fondo para financiar una investigación científica destinada a conocer y desarrollar su potencial minero.

Tras la firma de acuerdo, el gobernador Frigerio, sostuvo: "El conocimiento que nuestros investigadores han construido durante años es un activo estratégico para Entre Ríos. Este convenio con el Conicet nos permitirá profundizar el conocimiento sobre nuestros recursos minerales e identificar nuevas oportunidades de desarrollo productivo. Estamos convencidos de que la articulación entre ciencia y producción puede traducirse en nuevas industrias, más empresas entrerrianas y más trabajo para nuestra gente".

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, ponderó que "este convenio permite tener un ordenamiento claro, y con fundamentación científica, de una parte importante de los recursos naturales de la provincia que no se tenían en cuenta como son los mineros. Es un paso muy importante, tanto para las inversiones que puedan generarse como cualquier otra actividad de desarrollo". Luego especificó que "desde la dirección de Minería de la provincia, a cargo de Ricardo Iturriza, se generaron las bases para que este estudio sea posible. Iturriza sumó su experiencia profesional, tanto en el sector público como privado, para poner en valor la importancia estratégica de esta iniciativa".

El presidente del Conicet, Daniel Salamone, destacó: "Un país se desarrolla cuando conoce los recursos con los que cuenta. A través de este convenio, el Conicet aportará conocimiento científico para identificar y caracterizar las materias primas minerales de Entre Ríos, generando información pública, rigurosa y de calidad que permita planificar futuras inversiones. Este trabajo, que estará a cargo de especialistas del Cicyttp, refleja la importancia de la articulación entre la ciencia y los gobiernos provinciales. Nuestro objetivo compartido es que el conocimiento se transforme en oportunidades de desarrollo productivo, empleo y valor agregado local, con una mirada sustentable y de cuidado del ambiente".

El investigador del Conicet y responsable del Laboratorio de Geología de Llanuras de Centro de Investigaciones Científicas y de Transferencia de Tecnología a la Producción (Cicyttp), Ernesto Brunetto, resaltó la importancia estratégica del acuerdo alcanzado. "Es un hito muy importante la firma de este convenio porque permitirá poner al día el estado de investigaciones que nosotros venimos desarrollando desde nuestro trabajo cotidiano, pero a su vez con una proyección aplicada para un interés especial de la provincia", sostuvo el especialista.

En ese sentido, el investigador valoró la convocatoria al organismo científico para abordar el estudio de manera integral y multidisciplinaria. "Es muy valorable que haya sido convocado el Conicet dado que contamos con una diversidad de disciplinas que pueden abordar la temática de la minería desde una diversidad de aspectos que se derivan, como los temas ambientales, la innovación de materiales y el reúso de los productos de la minería. Conicet tiene una serie de líneas de investigación con posibilidades de abordarlo de una manera compleja", añadió Brunetto.

Detalles

El relevamiento incluirá arenas silíceas, arcillas, limos, calizas, yeso, basaltos, areniscas y cantos rodados, entre otros materiales. Se realizarán al menos 22 perforaciones exploratorias, con una extensión acumulada de 700 metros, distribuidas en distintas regiones de la provincia. Los trabajos se organizarán en seis etapas e incluirán sectores de Diamante, Paraná, Victoria, Nogoyá, Islas del Ibicuy, La Paz, Federal, Villaguay, San Salvador, Federación y Concordia.

Como resultado, se elaborará una base de datos geológicos y mineros con información técnica estandarizada y cartografía, que servirá para orientar políticas públicas, evaluar posibilidades de aprovechamiento e identificar oportunidades de inversión e industrialización. La viabilidad comercial y económica de los recursos dependerá de los resultados del estudio y de las evaluaciones posteriores.