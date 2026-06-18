La actividad se realizará el jueves 18 de junio, de 9 a 17 horas, en el Polideportivo Norte; el viernes 19 de junio, en el mismo horario, en el CIC Médanos; mientras que el sábado 20 de junio, también de 9 a 17 horas, se llevará adelante en el SUM Suburbio Sur. Se incluyen controles oftalmológicos y entrega de anteojos recetados en el acto para quienes lo requieran, sin costo.

"Ver para Ser Libres" es una iniciativa de salud visual destinada a niños y adolescentes en edad escolar articulada entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y el Municipio de Gualeguaychú.

Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de la franja etaria alcanzada por el programa, que este año estará destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. La iniciativa busca detectar de manera temprana problemas de visión que, de no ser tratados, pueden afectar el aprendizaje, el desarrollo intelectual y la calidad de vida. Los controles serán realizados por equipos especializados.

Los beneficiarios serán todos aquellos que hayan realizado su inscripción en la Secretaría de Desarrollo Humano.