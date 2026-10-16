La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria puso en marcha la campaña primavera-verano 2026/2027 para la entrega de kits de semillas destinadas al cultivo de huertas familiares en los hogares de la ciudad.

La iniciativa busca acompañar el autocultivo y la producción responsable de alimentos frescos en el ámbito domiciliario. Los paquetes entregados cuentan con semillas de temporada adaptadas para la época, entre las que se destacan variedades de tomate, albahaca, zapallito, flor, espinaca, perejil, rúcula, acelga y lechuga.

Sobre el desarrollo de la medida, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, expresó: “Tener una huerta en casa significa acceder a alimentos frescos, sanos y producidos por cada familia. También representa una forma concreta de cuidar el ambiente, reducir residuos y fortalecer hábitos sustentables que benefician a toda la comunidad. Desde el Gobierno municipal seguimos acompañando este tipo de políticas porque entendemos que el compromiso ambiental se construye todos los días y entre todos”.

Los vecinos interesados en acceder a los kits deben realizar la reserva previa y coordinar el retiro en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Integradores Comunitarios (CIC) o en la sede administrativa del área.

Puntos de contacto y consulta (lunes a viernes):

- CAPS San Francisco (Jujuy e/Montiel y P. Daneri): 3446-643537

- CIC Néstor Kirchner (Perigán 2300): 3446-545771

- CAPS San Isidro (Córdoba 860): 3446-647582

- CIC Médanos (3 de Caballería y Lisandro De La Torre): 3446-506824

- CIC Patico Daneri (San Martín 685): 3446-557462

- CAPS Cuchilla (Jauretche y Sáenz Peña): 3446-633382

- CAPS Suburbio Sur (Galeano 2231): 3446-331243

- CAPS Munilla (Buenos Aires y Chalup): 3446-627908

- CAPS Villa María (Güemes 1160): 3446-514160

- CAPS Pueblo Nuevo (B. Roldán 830): 3446-420479

- Nodo Curita Gaucho (Macías Pablo y 22 de Diciembre): 3446-536751

- Subsecretaría de Ambiente (ex frigorífico): 420443