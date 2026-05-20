Este jueves 21 de mayo, a las 20 horas en el Centro de Convenciones, representantes de equipos de fútbol de la ciudad recibirán un botiquín con elementos esenciales de primeros auxilios junto a un balón oficial. La iniciativa forma parte de un programa integral de acompañamiento sostenido en el crecimiento de las ligas locales e independientes.

Desde la Dirección de Deportes destacaron la importancia de este tipo de aportes para fortalecer el entramado social en los diferentes barrios al señalar que “las disciplinas deportivas resultan fundamentales para la comunidad debido a su capacidad de generar inclusión, hábitos saludables y espacios de encuentro” y agregaron: “desde el Gobierno municipal se entiende el acompañamiento a las ligas amateurs como una inversión directa en contención social, en valores compartidos y en oportunidades recreativas para cientos de familias de Gualeguaychú”.

La entrega alcanzará a instituciones y agrupaciones que participan activamente en diversas competencias barriales de la ciudad, dando respaldo a espacios que cumplen un rol comunitario clave en el día a día y que promueven el sentido de pertenencia entre los vecinos.

Durante la jornada, recibirán sus correspondientes materiales los 22 equipos que integran la Asociación de Fútbol Amateur de Gualeguaychú (AFAG): Atlético Sur, 1° de Mayo, CAVE, Regatas, Defensores del Sur, Gervasio Méndez, Curita Gaucho, Rodeo, Atenas, Pueblo Nuevo, Chacarita, Fiorito, Molinari, San Miguel, Talleres, Arsenal, Inter, La Perla, Napoli, Colón, Obrero y Cabral.

De igual manera, se otorgará equipamiento a las 24 escuadras pertenecientes a la Asociación de Fútbol Infantil y Amateur de Gualeguaychú (AFIAG): Atlético Clavarino, Dock Sud, Camioneros, Tranvía Jrs, Real Envido, Sarmiento, Achiral, Gladiadores, Deportivo Amigos, Deportivo América, Flamengo, Mónaco, Olimpia, Chicago, Decano, Valencia, Realbañil, San Martín, Deportivo Vendaval, Zona Oeste, Barrio Norte, Alianza, Gimnasia y 18 de Diciembre.

Además, recibirán apoyo los ocho planteles que forman parte de la categoría competitiva para mayores de 35 años (+35): Atlas, Atlético Clavarino, Talleres, Camioneros, Dock Sud, Real Envido, 18 de Diciembre y San Martín.

Finalmente, completarán la nómina de beneficiarios los 15 equipos que disputan la tradicional liga El Remanso: Defensores, Patacú, La Bomba, Tractor Celeste, Deportivo Zabalet, Transporte Figu, Playeros, Flamengo, San Lorenzo, San Martín, Gervasio Méndez, Los Andes, Los Choborras, Chacarita y Sureños.