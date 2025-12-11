A través del Área de Participación Ciudadana se entregarán materiales a los beneficiarios de las zonas 7, 8 y 9 del Presupuesto Participativo 2025, junto con los del Presupuesto Participativo Joven. La actividad se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre a las 18 horas en el predio del Ex Frigorífico.

El objetivo del encuentro es concretar la entrega de materiales correspondientes a los proyectos seleccionados durante el proceso participativo de este año.

Asimismo, se subrayaron el rol protagónico de los jóvenes que forman parte del Presupuesto Participativo Joven 2025, un espacio consolidado que permite que nuevas generaciones aporten ideas, construyan ciudadanía y generen iniciativas con impacto real en su entorno.