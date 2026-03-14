La actividad se realizó en la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, en el predio del ex Frigorífico, con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, junto al equipo del área.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria remarcaron que el respaldo a estas organizaciones también forma parte de una mirada integral sobre el ambiente y la salud comunitaria.

“Los refugios realizan una tarea enorme que impacta directamente en el cuidado del ambiente y en la convivencia en la ciudad. Acompañarlos es reconocer ese esfuerzo y también asumir, desde el gobierno municipal, la responsabilidad de sostener políticas que protejan a los animales y mejoren la calidad de vida de la sociedad”, expresó la subsecretaria Ivana Zecca.

En total se distribuyeron 322 bolsas de alimento, asignadas de manera proporcional según la cantidad de animales que cada institución tiene bajo su cuidado. El refugio “La Casita” recibió 94 bolsas, “Patitas” 179 bolsas y “San Roque” 49 bolsas.

“La iniciativa forma parte de una política municipal orientada a acompañar el trabajo cotidiano que realizan los refugios, espacios que cumplen un rol central en la contención, recuperación y protección de animales en situación de abandono. Con este tipo de acciones, el Estado municipal fortalece la articulación con instituciones que trabajan en el territorio y sostienen, día a día, una red de cuidado fundamental para la ciudad”, resaltaron.

Por otro lado, esta semana, continuará el cronograma de vacunaciones gratuitas de perros y gatos. Los horarios previstos son: gatos a las 8:30 y perros a las 9 horas; en los casos de castraciones vespertinas: los gatos se atenderán a 15 horas y los perros a las 15.30 horas. Los turnos se deben solicitar por teléfono al 3446 543429.

El lunes 16 las castraciones serán en la Sede del Puerto (calle Tiscornia casi Goldaracena), sin turno previo. El martes 17, en el Club La Cuchimarra (en calles República Oriental y Jaime de Nevares). El miércoles 18, en el Club Luchador del Norte (en calles Brasil y Jujuy). El jueves 19, en el Salón de cancha Sporting (ingreso por calles Clavarino y Rawson). El viernes 20, por la mañana, en el Barrio Bolacuá (en calles Primer Cabildo y Juan B. Gómez), y por la tarde en la Sede del Puerto.

Es importante que las mascotas acudan con correa o transportador, y con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido.