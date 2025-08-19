En el marco del programa nacional “Ver para ser Libres”, se desarrolló en Gualeguaychú una jornada destinada a garantizar el acceso a la salud visual de niños de entre 6 y 12 años. La propuesta incluyó la instalación de móviles totalmente equipados donde se realizaron mediciones oftalmológicas y la entrega de anteojos en el acto, permitiendo que cada niño pudiera contar con su par en el mismo día.

La iniciativa es impulsada por Nación, a través del Ministerio de Capital Humano, y se articula con la Secretaría de Desarrollo Humano de Entre Ríos, en coordinación con cada municipio. El dispositivo prevé 100 cupos por localidad y ya ha recorrido 26 destinos en toda la provincia, trasladándose de a dos equipos por fecha.

En Gualeguaychú, la actividad tuvo lugar en el Antiguo Mercado y la Vieja Terminal, donde se acercaron familias interesadas en participar de este beneficio gratuito. Se atendió a decenas de niños que recibieron la atención profesional y los lentes necesarios para mejorar su calidad de vida y desempeño escolar.

El intendente Mauricio Davico y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, acompañaron la jornada, y destacaron la importancia de estas políticas públicas.