El programa nacional “Ver para ser Libres” pasó por Gualeguaychú y brindó asistencia a casi 200 niños de la ciudad. El operativo se llevó adelante mediante móviles equipados, donde se realizaron controles oftalmológicos gratuitos y se entregaron anteojos en el mismo día.

De los chicos atendidos, alrededor de 50 no requirieron subir al dispositivo móvil, ya que los profesionales determinaron que no presentaban dificultades visuales. En tanto, 136 ingresaron al colectivo oftalmológico para controles más precisos de agudeza visual.

Entre los resultados, casi 100 niños recibieron sus lentes en el momento, lo que generó un impacto inmediato en su calidad de vida y en sus posibilidades de aprendizaje. Asimismo, tres pares de anteojos debieron ser derivados a laboratorio por graduaciones muy altas, con entrega prevista en un mes. En otros 26 casos, tras estudios más profundos en el camión, se concluyó que no era necesario el uso de lentes, brindando tranquilidad a las familias.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Capital Humano, se articula con la Secretaría de Desarrollo Humano de Entre Ríos y los municipios de cada localidad. En Gualeguaychú, la actividad se desarrolló en el Antiguo Mercado y en la Vieja Terminal, espacios que recibieron a decenas de familias que se acercaron con entusiasmo.

De este modo, Gualeguaychú formó parte del recorrido de “Ver para ser Libres”, que prevé llegar a 26 localidades entrerrianas, con un cupo estimado de 100 controles por ciudad.

“La presencia del programa en nuestra comunidad superó ampliamente las expectativas, dejando un balance positivo y un claro ejemplo de cómo el trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio puede transformar realidades cotidianas”, expresaron desde el Gobierno local.