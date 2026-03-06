La actividad tuvo lugar en la sede de Obras Públicas y formó parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad en el ámbito laboral. El Gobierno local entregó este viernes alrededor de 190 cascos destinados a trabajadores de distintas dependencias que integran la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

La distribución del equipamiento estuvo a cargo de la titular del Área de Seguridad e Higiene, Ana Magdalena Colazzo, junto a la técnica en Seguridad e Higiene Renata Macías y Octavio Zattera, integrante de la misma área.

Los cascos forman parte de los Elementos de Protección Personal (EPP), cuya utilización resulta obligatoria de acuerdo con la legislación vigente y con lo establecido por el Estatuto del trabajador.

En ese marco, el Área de Seguridad e Higiene también desarrolló una capacitación dirigida a trabajadores municipales y cooperativistas que desempeñan tareas en diferentes sectores vinculados a la ejecución y mantenimiento de infraestructura urbana.

Durante la instancia formativa se abordaron aspectos relacionados con la correcta utilización del equipamiento de protección personal, su cuidado y las pautas necesarias para garantizar su eficacia durante la jornada laboral.

“Desde el área de Seguridad e Higiene se trabaja de manera permanente en la promoción de prácticas seguras y en la concientización sobre la importancia de la prevención, con el objetivo de fortalecer entornos laborales más seguros para todos los trabajadores”, remarcó Ana Colazzo, titular y responsable de la cartera.