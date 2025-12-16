Este lunes se realizó la proyección de los trabajos finalistas y la entrega de premios del concurso de cortos “Hablemos de Salud Mental”, organizado por el Área de Juventud. La actividad contó con la presencia de la viceintendenta Julieta Carrazza, del jurado, de integrantes del Área de Juventud y concejales, quienes destacaron el compromiso de los jóvenes en el abordaje de una temática tan relevante como el bienestar emocional.

El concurso, lanzado como parte del programa integral “Hablemos de Salud Mental”, tuvo como objetivo empoderar a los jóvenes de entre 14 y 24 años residentes en la ciudad para que expresaran de manera creativa y reflexiva temas sensibles relacionados con la salud mental. La participación fue grupal, con equipos de al menos tres integrantes.

El proceso incluyó inscripciones iniciales, seguidas de talleres de acompañamiento y capacitación que comenzaron en los meses previos, con instancias de seguimiento por parte del equipo docente. Estos talleres proporcionaron herramientas para la producción audiovisual, incluyendo una preentrega para recibir un feedback. Los participantes elaboraron cortos de entre 1 y 4 minutos en formato vertical, pudiendo optar por géneros como ficción, documental, videoclip, videopoema, experimental o animación, con requisitos técnicos como audio claro, subtítulos y placa final con los créditos.

Previamente, el programa desarrolló charlas y capacitaciones sobre salud mental, dirigidas a docentes, personal no docente, alumnos de diversas instituciones educativas y público en general. Estas instancias, que incluyeron una charla abierta con más de 150 asistentes entre padres y docentes, buscaron promover entornos seguros, escucha empática y estrategias de prevención.

Los cortos finalistas fueron proyectados, días pasados, ante el jurado integrado por Soledad Weimer, comunicadora social con mención en Periodismo y Técnica de Edición Editorial; Pablo Remolif, director de Comunicación Institucional y Prensa del Gobierno de Gualeguaychú e historiador especializado en comunicación gráfica; y Pablo Alfaro, médico pediatra y subsecretario de Salud del Estado municipal. El jurado evaluó los trabajos considerando criterios como el argumento, contenido, estética, desarrollo de la temática y edición.

Tras la deliberación, se determinó que el ganador fue el corto “Mi última nota”, presentado por estudiantes de 4º año del Instituto Ruperto Gelós. Además, se entregaron reconocimientos a los cortos “Nunca es suficiente”, de 4º año del Instituto Pío XII, y a “Ruido”, de 4º año del Instituto Secundario D-220 Juventud Unida.

Además del premio al corto ganador, a todos los participantes se les entregó una carpeta con la devolución del jurado y un presente.