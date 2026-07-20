Entregaron más de 7 millones de pesos para distintas instituciones de Pueblo Belgrano
El Municipio de Pueblo Belgrano realizó una nueva entrega de fondos en el marco del Programa Somos, alcanzando una inversión total de $7.050.000,01 destinada a acompañar el trabajo que desarrollan instituciones educativas, deportivas, culturales y comunitarias de la localidad.
Creado mediante la Ordenanza N° 002/2012, el Programa Somos constituye una política pública que promueve el fortalecimiento de las instituciones locales, impulsando proyectos y acciones que contribuyen al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, mediante el trabajo articulado entre el Estado municipal y la comunidad.
En el caso de las instituciones educativas, estos aportes representan una herramienta fundamental para dar respuesta a necesidades cotidianas que fortalecen las trayectorias escolares y mejoran las condiciones de aprendizaje. Los fondos permiten acompañar acciones como la compra de útiles escolares, mobiliario y materiales didácticos, la realización de mejoras edilicias y adecuaciones en las instalaciones, el sostenimiento de espacios de apoyo escolar y maestras alfabetizadoras, la organización de viajes educativos, la provisión de meriendas y otras iniciativas que enriquecen la vida escolar de cientos de estudiantes.
Los aportes correspondientes a esta nueva entrega fueron destinados a las siguientes instituciones:
* Escuela N° 3 “20 de Junio”: $920.892,27
* Escuela N° 113 “Infantería de Marina”: $1.030.182,40
* Escuela N° 111 “Tabaré”: $453.925,33
* Capilla Nuestra Señora de la Merced: $434.200,00
* Biblioteca Popular “Manuel Belgrano”: $1.248.866,67
* Asociación Cooperadora Carlos Artusi: $434.200,00
* Club Atlético Cerro Porteño: $1.248.866,67
* Club Social y Deportivo Gurises: $1.248.866,67
A través del Programa Somos, el Municipio reafirma su compromiso con el fortalecimiento del entramado institucional de Pueblo General Belgrano, acompañando a organizaciones que, con esfuerzo y dedicación, generan oportunidades de aprendizaje, inclusión, contención y desarrollo para toda la comunidad. Cada aporte representa una inversión en educación, participación y crecimiento colectivo, consolidando espacios que cumplen un rol esencial en la formación y el bienestar de las presentes y futuras generaciones.