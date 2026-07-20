Creado mediante la Ordenanza N° 002/2012, el Programa Somos constituye una política pública que promueve el fortalecimiento de las instituciones locales, impulsando proyectos y acciones que contribuyen al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, mediante el trabajo articulado entre el Estado municipal y la comunidad.

En el caso de las instituciones educativas, estos aportes representan una herramienta fundamental para dar respuesta a necesidades cotidianas que fortalecen las trayectorias escolares y mejoran las condiciones de aprendizaje. Los fondos permiten acompañar acciones como la compra de útiles escolares, mobiliario y materiales didácticos, la realización de mejoras edilicias y adecuaciones en las instalaciones, el sostenimiento de espacios de apoyo escolar y maestras alfabetizadoras, la organización de viajes educativos, la provisión de meriendas y otras iniciativas que enriquecen la vida escolar de cientos de estudiantes.

Los aportes correspondientes a esta nueva entrega fueron destinados a las siguientes instituciones:

* Escuela N° 3 “20 de Junio”: $920.892,27

* Escuela N° 113 “Infantería de Marina”: $1.030.182,40

* Escuela N° 111 “Tabaré”: $453.925,33

* Capilla Nuestra Señora de la Merced: $434.200,00

* Biblioteca Popular “Manuel Belgrano”: $1.248.866,67

* Asociación Cooperadora Carlos Artusi: $434.200,00

* Club Atlético Cerro Porteño: $1.248.866,67

* Club Social y Deportivo Gurises: $1.248.866,67

A través del Programa Somos, el Municipio reafirma su compromiso con el fortalecimiento del entramado institucional de Pueblo General Belgrano, acompañando a organizaciones que, con esfuerzo y dedicación, generan oportunidades de aprendizaje, inclusión, contención y desarrollo para toda la comunidad. Cada aporte representa una inversión en educación, participación y crecimiento colectivo, consolidando espacios que cumplen un rol esencial en la formación y el bienestar de las presentes y futuras generaciones.