El predio del ex Frigorífico reunió este viernes 20 de noviembre a representantes de instituciones educativas, clubes, comisiones vecinales, organizaciones sociales, murgas y conjuntos carnavalescos que recibieron materiales y equipamiento para concretar las propuestas aprobadas en el marco del Presupuesto Participativo 2026.

La entrega fue organizada por el Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Humano, y correspondió a las zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que reúnen un total de 270 proyectos aprobados. Las iniciativas contemplan la adquisición de equipamiento, la instalación de cámaras de seguridad y juegos de plaza, mejoras de accesibilidad, materiales de construcción y trabajos de mano de obra.

Del encuentro participaron la viceintendenta Julieta Carrazza; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Hacienda, Daniel Acuña; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; los concejales María José Carro, Juan Pablo Castillo, Raimundo Legaria, Jorge Rocco y Vanina Basaldúa; el asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; y el responsable del Área de Participación Ciudadana, Matías Visconti. También estuvieron presentes otras autoridades municipales, vecinos y referentes de las instituciones beneficiarias.

Durante la actividad se distribuyeron muebles, electrodomésticos, equipos informáticos, herramientas, materiales didácticos y elementos deportivos, seleccionados en función de las necesidades planteadas por cada institución. Desde el Área de Participación Ciudadana informaron, además, que ya fueron entregadas las órdenes correspondientes a materiales de construcción y mano de obra de las seis zonas comprendidas en esta primera etapa.

En su intervención, el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, destacó el crecimiento del programa y el protagonismo de los vecinos en la presentación de iniciativas. “Crece este programa, crece gracias a ustedes y sus propuestas”, expresó, al referirse a la participación de las instituciones y organizaciones que encuentran en el Presupuesto Participativo una posibilidad de concretar mejoras en sus espacios.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, transmitió el saludo del intendente Mauricio Davico y destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales que intervienen en la ejecución de los proyectos. En particular, mencionó la participación de Informática, Hacienda y Accesibilidad, cuya intervención resulta fundamental para acompañar las propuestas que contemplan adecuaciones edilicias y mejoras en las condiciones de acceso a espacios comunitarios.

Instituciones beneficiarias y materiales entregados

Entre los establecimientos educativos que recibieron equipamiento se encuentran las escuelas n.º 2 Matheu, n.º 3 Tomás de Rocamora, n.º 88 Los Fundadores y n.º 117 María Elena Walsh, además del Instituto Magnasco, el Instituto Superior de Arte y distintos centros de educación de jóvenes y adultos. Los recursos destinados a estos espacios incluyeron proyectores, impresoras, bibliotecas, materiales deportivos, mobiliario y electrodomésticos.

También fueron beneficiados los merenderos Los Troperos, Tres Hermanas y Gurisito Sabalero, junto con comisiones vecinales de Pueblo Nuevo, Munilla, Yapeyú y Molinari. Entre los elementos entregados a las organizaciones sociales y comunitarias se encuentran máquinas de coser, equipamiento de cocina, herramientas, muebles y equipos de aire acondicionado.

En el ámbito deportivo, recibieron materiales instituciones como Central Entrerriano, El Criollito, Unión del Suburbio y Camioneros. A ellas se sumaron organizaciones vinculadas con la inclusión y la cultura, además de murgas y conjuntos carnavalescos que incorporaron recursos para desarrollar sus actividades.

Más de 750 millones de pesos destinados al programa

La edición 2026 del Presupuesto Participativo registró 453 proyectos presentados, de los cuales 428 fueron aprobados. Las propuestas se distribuyeron entre las nueve zonas de la ciudad y la línea de Presupuesto Participativo Joven, con la participación de comisiones vecinales, clubes, asociaciones civiles, establecimientos educativos, comunidades religiosas y grupos de vecinos.

Para financiar las iniciativas, el Gobierno de Gualeguaychú destinó una partida de 730 millones de pesos al Presupuesto Participativo general y otros 23 millones de pesos a su modalidad joven, lo que representa una inversión total de 753 millones de pesos.

Una de las novedades de esta edición fue la incorporación de visitas técnicas previas a los espacios donde se propusieron reformas edilicias y mejoras de accesibilidad. Estas evaluaciones permitieron analizar las condiciones de cada establecimiento, determinar la viabilidad de las intervenciones y efectuar los ajustes necesarios antes de aprobar los proyectos.

La ejecución del programa continuará próximamente con la entrega de materiales y equipamiento para las zonas 7, 8 y 9, junto con los proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo Joven.

Mientras tanto, el Área de Participación Ciudadana mantiene las tareas de acompañamiento y seguimiento de las propuestas aprobadas, para avanzar en su concreción y en la utilización de los recursos asignados.

De esta manera, el Presupuesto Participativo continúa ofreciendo a los vecinos la posibilidad de identificar necesidades de sus barrios e instituciones, presentar propuestas y participar en las decisiones sobre el destino de una parte de los recursos municipales.