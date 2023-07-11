Gustavo Vela, presidente de la entidad dijo: “Nosotros siempre decimos que Malvinas es todos los días. Así que cualquier acto, reconocimiento o invitación es muy importante, siempre, más allá del 2 de abril. Luchamos mucho para que la causa sea reconocida más allá de esa fecha, durante todo el año”, expresó, luego del encuentro en el edificio de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de Gualeguaychú, el ex combatiente Oscar Pérez.

Además del presidente de la Caja, Gustavo Vela, y parte del personal de la institución, participó Elsa Mostto, hermana del soldado Carlos Mostto, y los ex combatientes Pedro Vergara, Osvaldo Lucca, Rubén Papes, Luis Frávega y el propio Oscar Pérez.

“Me toca ser contemporáneo de muchos de los excombatientes, de algunos soy amigo, inclusive. Por eso soy consciente de la necesidad de tener presente el tema, en este caso nos convocó la donación de la bandera, pero debe ser compromiso de toda la ciudadanía no dejar de tener presente la causa Malvinas, más allá de las fechas”, expresó Gustavo Vela, presidente de la Caja. Al tiempo que remarcó que “en la actualidad, tenemos en Gualeguaychú dos jubilados excombatientes y uno que es municipal en actividad, por lo que es el doble de importante el reconocimiento”.

Por su parte, Pérez recordó que “en el 89 nos empezamos a juntar, después de estar algunos años dispersos por todo el país, y empezamos a mostrar lo que había pasado en Malvinas. Eso se fue haciendo carne en la gente y ha dado sus frutos”.

“Este tipo de actividades nos llenan el alma, es muy importante para nosotros, sobre todo pensando en los muchachos que quedaron allá”, sintetizó el gualeguaychuense.