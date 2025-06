"Me tiene cansada y me da vergüenza, llévenselo", dijo una madre y entregó a su hijo cuando la Policía fue a detenerlo por un presunto robo que había cometido en una vivienda de una jubilada en Rawson.

El hecho ocurrió el pasado jueves en el Loteo San José, donde a una vecina de 76 años fue víctima de un robo, en su vivienda de Rawson.

El hijo de la víctima contó a la Policía que desconocidos habían ingresado a la casa de su madre, tras violentar la puerta de ingreso, y que le habían sustraído un televisor LG de 32 pulgadas, una pava eléctrica marca Peabody y una frazada de color marrón.

Tras la denuncia, se dio inicio al procedimiento policial. Mientras los efectivos tomaban la denuncia, los divisaron una motocicleta roja y negra que circulaba por la zona transportando un televisor envuelto en una bolsa. Inmediatamente iniciaron un seguimiento que finalizó en calles Laprida y Magallanes, donde aprehendieron al conductor, identificado como J.A.M., de 32 años.

El hombre llevaba consigo un televisor con características similares al robado. Al ser consultado por el origen del aparato, dijo que lo había comprado “de buena fe” y delató al supuesto vendedor al que nombró con las iniciales L.Q.

Con esa información, personal policial de la Subcomisaría Villa Hipódromo y la División Comando Radioeléctrico Sur, realizaron un operativo en la Villa 17 de Agosto en el que atraparon al segundo sospechoso.

Pese a que el joven intentó escapar ante la presencia policial, fue detenido dentro de su vivienda.

Su mamá lo entregó a la Policía con una frase contundente: “Esto no es mío, me da vergüenza”. Además, la mujer devolvió la frazada marrón que, según dijo, no era de su propiedad.

Además, durante el procedimiento se le secuestró a Quiroz una suma de $30.000 en efectivo, compuesta por un billete de $10.000 y veinte de $1.000. Según se constató, la casa afectada tiene un cierre perimetral de más de dos metros de altura y la puerta había sido forzada, con claros daños en la traba de seguridad.

Ambos sospechosos quedaron detenidos y son investigados bajo la carátula de “Robo Agravado por Escalamiento y Encubrimiento”, con intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia.