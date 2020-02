Entrerriana que vive en España relató cómo es la situación con el Coronavirus

"Tenemos un desabastecimiento total de mascarillas y alcohol en gel, estamos complicados pero nada que el agua y el jabón no solucione", dijo y aseveró: "Hay bastante desinformación; no hay que tener miedo y es lo que se está generando porque no se sabe mucho", dijo en una grabación enviada a Informe 3.Por otro lado, Eliana sostuvo que desde su lugar "como auxiliar de farmacia", tiene la responsabilidad de "llevar tranquilidad". Sobre las mascarillas, dijo que "la idea es que la use quien está enfermo". "Si no lo estás, no hace falta", comentó, aunque resaltó que se debe mantener "mucha higiene, limpieza de agua y jabón", señaló.

Entrerriana en España