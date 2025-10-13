Central Entrerriano se consagró campeón de la Copa Federación que se organizó el último fin de semana en Ubajay. El equipo que dirige Victor Doello, venció 2 a 1 a Rivadavia de Concepción del Uruguay.

En la semifinal había derrotado a Unión y Fraternidad de San Salvador por 4 a 0, en cuartos a Ferro de San Salvador por 4 a 0 y en octavos a Defensaores de Basavilbaso por 2 a 1.

Jugadores

1 Lorenzo Durán

2 Valentino Montefinale

3 Marcos Fernández

4 Francesco Apolonia

5 Francisco Altuna

6 Alfonso Sibelli

7 Benito Surraco

8 Pedro Fernández

9 Ilan Peralta

10 Luca Pelayo

11 Justo Carbone

12 Santiago Comeres

13 Gael Ferrari

14 Isidro Martinez del Sel

15 Bastian Gómez

16 Valentino Garbino

17 Alejo Britez

Dt: Victor Doello