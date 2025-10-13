FÚTBOL
Entrerriano de Ubajay: Central Entrerriano se quedó con la copa Federación
El rojinegro venció 2 a 1 a Rivadavia de Concepción del Uruguay y se quedó con el título en la categoría 2016.
Central Entrerriano se consagró campeón de la Copa Federación que se organizó el último fin de semana en Ubajay. El equipo que dirige Victor Doello, venció 2 a 1 a Rivadavia de Concepción del Uruguay.
En la semifinal había derrotado a Unión y Fraternidad de San Salvador por 4 a 0, en cuartos a Ferro de San Salvador por 4 a 0 y en octavos a Defensaores de Basavilbaso por 2 a 1.
Jugadores
1 Lorenzo Durán
2 Valentino Montefinale
3 Marcos Fernández
4 Francesco Apolonia
5 Francisco Altuna
6 Alfonso Sibelli
7 Benito Surraco
8 Pedro Fernández
9 Ilan Peralta
10 Luca Pelayo
11 Justo Carbone
12 Santiago Comeres
13 Gael Ferrari
14 Isidro Martinez del Sel
15 Bastian Gómez
16 Valentino Garbino
17 Alejo Britez
Dt: Victor Doello