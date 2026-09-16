Un hombre de 52 años, oriundo de Victoria, fue demorado luego de que la Policía detectara una columna de humo en la zona de islas y constatara que había iniciado una quema en un sector de la isla Busto Juan, en el departamento Victoria. Dijo que había iniciado el fuego con la finalidad de “ahuyentar víboras”.

Según se informó a AHORA, el procedimiento se realizó durante una recorrida preventiva de personal de la Comisaría Primera Sección Islas Victoria por inmediaciones del arroyo Barrancoso. Al advertir el humo, los efectivos se dirigieron hacia el lugar y localizaron a un hombre que se desplazaba a caballo acompañado por dos perros.

Al identificarlo, los policías establecieron que se trataba de un hombre de 52 años, quien manifestó que se encontraba realizando tareas laborales en la zona.

Ante la situación constatada, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía Federal y se comunicaron con el Juzgado Federal interviniente. Desde la Justicia se dispuso la confección del acta única de procedimiento y el traslado del hombre a la Jefatura Departamental Victoria para su correcta identificación.

El hombre quedó supeditado a la causa judicial y se iniciaron actuaciones por la presunta infracción al artículo 186 y concordantes del Código Penal Argentino. La intervención se llevó adelante en el marco de las tareas de prevención y control que realiza la Policía de Entre Ríos en la zona de islas.